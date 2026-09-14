BRICS : Xi propose une communauté d’IA open source et un forum commercial

À New Delhi, Xi Jinping a proposé une communauté d’IA open source pour les BRICS, un partenariat entre zones économiques spéciales et un forum sur le commerce des services en 2027.

Le président chinois Xi Jinping a proposé dimanche 13 septembre à New Delhi une série d’initiatives destinées à renforcer la coopération technologique et commerciale des BRICS, dont une communauté d’intelligence artificielle open source. L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie, membres africains du groupe, participaient au sommet.

Selon le compte rendu officiel chinois, Pékin veut prendre l’initiative pour bâtir cette communauté BRICS d’IA open source, soutenir le développement et l’application de grands modèles de langage, organiser des formations spécialisées et favoriser un écosystème ouvert. Reuters rapporte que Xi a présenté ce dispositif comme l’un des leviers d’une coopération plus concrète au sein du bloc élargi.

Le dirigeant chinois a également proposé un partenariat entre zones économiques spéciales des BRICS afin de mieux coordonner les politiques d’investissement et de commerce. La Chine prévoit en outre d’organiser en 2027 un Forum des BRICS sur le commerce des services.

Ces annonces s’inscrivent dans un paquet de cinq initiatives présenté à la clôture du sommet. Il comprend aussi une plateforme cloud pour l’écosystème numérique des BRICS, des programmes de formation aux compétences digitales, une coopération sur les usines intelligentes et une alliance destinée à la formation d’ingénieurs.

Un volet technologique qui concerne directement les membres africains

L’Afrique du Sud, l’Égypte et l’Éthiopie figurent parmi les membres à part entière des BRICS. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont pris part à la session au cours de laquelle Xi Jinping a détaillé ses propositions.

L’initiative chinoise ne fixe toutefois pas encore de calendrier de mise en œuvre pour la communauté d’IA open source ni de mécanisme de financement. Elle prévoit en revanche une coopération sur les grands modèles de langage, la formation, les échanges technologiques et l’harmonisation de certaines pratiques industrielles.

Reuters souligne que Pékin et Moscou utilisent l’expression « Greater BRICS » pour désigner l’ensemble élargi autour des membres et pays partenaires. Xi a appelé ce groupe à sécuriser les chaînes industrielles et d’approvisionnement et à développer un marché plus intégré, tandis que le Premier ministre indien Narendra Modi a plaidé pour que les solutions conçues dans le cadre des BRICS puissent aussi profiter plus largement aux pays du Sud global.

Dans le volet consacré à l’industrie, la Chine s’est dite prête à aider les autres membres à développer des usines intelligentes et des normes communes. Le programme présenté à New Delhi prévoit également un dispositif d’échanges pour les jeunes dans les sciences et technologies ainsi qu’une coopération sur la reconnaissance des compétences des ingénieurs.