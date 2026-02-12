Le Bénin élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine

Le Bénin a été élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour un mandat de deux ans (2026-2028). Cette désignation, obtenue lors de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA à Addis-Abeba, marque le retour du pays au sein de cet organe stratégique chargé de la gestion des crises et conflits sur le continent.

Le Bénin fait son retour au sein du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine. Le pays dirigé par Patrice Talon a été élu pour un mandat de deux ans couvrant la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2028, à l’issue d’un vote organisé lors de la 48ᵉ session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA tenue à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Organe décisionnel permanent de l’Union africaine en matière de paix et de sécurité, le CPS est chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits sur le continent. Il peut notamment autoriser des opérations de soutien à la paix et prendre des sanctions en cas de changements anticonstitutionnels de gouvernement.

Avec cette élection, le Bénin retrouve une instance qu’il connaît déjà, après y avoir siégé pour le mandat 2020-2022. Durant cette nouvelle période, le pays participera aux réflexions et décisions liées à la stabilité, à la sécurité collective et à la prévention des crises en Afrique.

Outre le Bénin, plusieurs autres États ont été élus ou reconduits au sein du Conseil. La liste définitive des membres doit être validée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine lors de sa session prévue les 14 et 15 février 2026 à Addis-Abeba.

Composé de 15 membres, le Conseil de paix et de sécurité constitue le pilier central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), un mécanisme destiné à renforcer la paix et la stabilité sur le continent africain.