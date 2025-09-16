Une carte Panini de Lionel Messi s’arrache à un prix record

Lionel Messi a battu un record inattendu, avec sa carte panini qui a été vendu à 1,3 M€ lors d’une vente aux enchères en ligne.

Le marché du collectionnisme sportif vient de franchir un nouveau cap avec Lionel Messi. Une carte Panini à l’effigie de l’Argentin, éditée lors de la saison 2004-2005, a été cédée pour 1,5 million de dollars (environ 1,28 million d’euros) lors d’une vente en ligne privée.

Ce tirage exceptionnel remonte à la première saison pleine de Messi sous le maillot du FC Barcelone. Il devient désormais la carte de football la plus chère jamais vendue, effaçant des tablettes l’ancien record détenu par une carte de Pelé de la Coupe du monde 1958, adjugée à 1,13 million d’euros.

Authentifiée par le Professional Sports Authenticator (PSA), organisme de référence mondiale, la carte a obtenu la note parfaite de 10/10, gage d’un état de conservation irréprochable. Parmi les 838 exemplaires existants, ce modèle se distingue comme l’un des plus rares et des plus prisés du marché.

Avec cette transaction historique, Messi confirme une fois de plus son statut d’icône, non seulement sur le terrain mais aussi dans l’univers très fermé des collectionneurs.

