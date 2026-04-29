Bayern – PSG: Vincent Kompany annonce un retour bouillant à l’Allianz Arena

Battu 5-4 à Paris, le Bayern Munich n’abdique pas. Vincent Kompany promet une ambiance électrique et un match du même calibre au retour face au PSG, dans une demi-finale de Ligue des champions encore totalement ouverte.

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Malgré la défaite concédée au Parc des Princes, Vincent Kompany se projette déjà vers le match retour avec ambition. L’entraîneur du Bayern Munich s’attend à une ambiance électrique à l’Allianz Arena, où ses joueurs recevront le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Ligue des champions. Suspendu et contraint de suivre la rencontre depuis les tribunes, le technicien belge a salué l’intensité d’un duel spectaculaire, tout en annonçant une seconde manche du même acabit. « Ce sera un match similaire. Le PSG ne change pas sa manière de jouer, et nous non plus. C’est l’ADN des deux équipes », a-t-il confié après la rencontre.

Frustré par certaines décisions arbitrales, Kompany est également revenu sur un penalty qu’il juge contestable : « Le ballon touche d’abord le corps, puis le bras… Mais nous devons passer à autre chose. » Avant d’insister sur l’importance du soutien du public bavarois : « L’ambiance à l’Allianz Arena sera incroyable. » Sur le terrain, le spectacle a été total. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty pour le Bayern, avant que Khvicha Kvaratskhelia ne relance le Paris Saint-Germain. João Neves avait ensuite donné l’avantage aux Parisiens, puis Ousmane Dembélé avait creusé l’écart sur penalty.

Au retour des vestiaires, Kvaratskhelia et Dembélé ont encore frappé, avant la réaction tardive du Bayern par Dayot Upamecano et Luis Díaz. Un scénario renversant qui laisse présager une seconde manche incertaine et explosive en Allemagne.



