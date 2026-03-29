Une candidate perd ses facettes dentaires sur scène lors d’un concours de beauté

Une candidate à un concours de beauté a vécu un moment gênant sur le podium lorsque des éléments de sa dentition cosmétique se sont détachés pendant sa prestation.

Il s’agit de Kamolwan Chanago, 18 ans, qui participait à la sélection préliminaire de Miss Grand Thailand 2026, tenue mercredi à Bangkok, et dont la prothèse dentaire s’est détachée lors de sa présentation.

La candidate est entrée sur scène vêtue d’une robe de soirée bustier ornée de paillettes et d’un châle en plumes ; ses cheveux noirs, brillants, étaient coiffés en ondulations portées sur le côté et son regard était souligné d’eye-liner.

Déroulement et réactions

Alors qu’elle s’exprimait au microphone, ses facettes dentaires clipsables se sont détachées et sont tombées.

Un porte-parole de Miss Grand International a déclaré à People que l’événement constituait « un incident mineur et inattendu » durant sa présentation, précisant que ses facettes s’étaient délogées.

Le même porte-parole a ajouté qu’elle avait géré la situation avec professionnalisme et sang-froid, que la manifestation avait suivi son cours sans encombre et que l’organisation se disait fière de son assurance et de sa présence scénique tout au long de la compétition.

La finale de Miss Grand Thailand est programmée samedi ; la lauréate représentera la Thaïlande au concours Miss Grand International 2026, qui se tiendra en Inde.