Ukraine : Kaja Kallas alerte sur une «catastrophe humanitaire»

Jeudi 29 janvier, la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne a alerté sur une « catastrophe humanitaire » en Ukraine, où des frappes russes répétées ont laissé des centaines de milliers de civils sans chauffage ni électricité au plus fort de l’hiver. Kaja Kallas a décrit une situation dans laquelle les attaques endommagent les infrastructures énergétiques, aggravant la souffrance des populations confrontées à des températures très basses, a rapporté l’AFP.

Selon la responsable européenne, les bombardements se poursuivent malgré les efforts diplomatiques internationaux, notamment des discussions menées par les États-Unis à Abou Dhabi visant à mettre fin au conflit. Kallas a accusé la Russie d’entretenir une stratégie consistant à priver les citoyens de moyens de chauffage pour les contraindre à capituler, évoquant des pénuries d’électricité et de chauffage touchant des zones civiles.

La mise hors service d’installations énergétiques — centrales, réseaux de distribution, infrastructures de chauffage urbain — entraîne des coupures généralisées qui frappent particulièrement les personnes âgées, les familles avec enfants et les populations vulnérables. Dans ce contexte hivernal, la perte de l’alimentation en énergie accentue la difficulté d’accès aux services de base et aux soins

Réactions diplomatiques et implications humanitaires

La déclaration de Kaja Kallas a été formulée quelques instants avant l’ouverture à Bruxelles d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, session au cours de laquelle la situation en Ukraine figure parmi les priorités à l’ordre du jour. Les ministres doivent examiner les conséquences humanitaires des destructions d’infrastructures et débattre de la coordination des aides et des mesures diplomatiques.

Les négociations parallèles, notamment les pourparlers évoqués par Washington à Abou Dhabi, ont pour objectif déclaré de trouver des voies politiques pour mettre fin aux hostilités, mais les attaques sur les réseaux énergétiques se poursuivent sur le terrain, selon la cheffe de la diplomatie européenne. Les observations relayées par l’AFP soulignent la disjonction entre démarches diplomatiques et intensité des opérations militaires.

Des ONG et des organismes humanitaires ont déjà signalé des besoins accrus en matière de chaleur d’appoint, de combustible, d’électricité et d’abris adaptés pour les civils déplacés et ceux qui restent dans les zones touchées. L’ampleur des dégâts sur les infrastructures complique la distribution d’aide et exige des efforts logistiques importants pour rétablir des services essentiels.

Au plan politique, la situation énergétique est devenue un élément central des débats au sein des institutions européennes, qui doivent arbitrer entre mesures de soutien aux populations ukrainiennes et décisions concernant les relations avec la Russie. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont débuté leur réunion à Bruxelles