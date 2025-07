UEMOA, CEDEAO: Diomaye Faye plaide pour une refondation des institutions régionales

En visite officielle au Bénin, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a profité de sa déclaration conjointe avec le président Patrice Talon pour aborder des sujets de fond liés à l’avenir de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

Lors de son allocution à la Marina, il a notamment appelé à une refondation en profondeur des institutions communautaires, citant explicitement l’UEMOA et la CEDEAO.

« L’UEMOA traverse une situation quelque peu difficile qu’il nous faut rapidement adresser », a-t-il alerté, soulignant l’urgence de réformes structurelles. Le chef de l’État sénégalais a affirmé avoir convenu avec son homologue béninois d’« entreprendre des démarches pour redynamiser l’organisation et lui donner un nouveau souffle ».

Ce plaidoyer intervient dans un contexte où l’Union économique et monétaire ouest-africaine fait face à des critiques croissantes sur sa capacité à répondre aux attentes économiques et sociales des États membres, notamment en matière de convergence, d’autonomie monétaire et d’équité de traitement.

Une CEDEAO en transition

Concernant la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Bassirou Diomaye Faye s’est montré à la fois prudent et ambitieux. Il a salué les récentes discussions tenues lors du sommet des chefs d’État, tout en insistant sur la nécessité de repens­er le modèle institutionnel.

« L’organisation doit, comme dans le cas de l’UEMOA aussi, évidemment se réformer pour être à même de prendre les défis de notre époque », a-t-il déclaré, évoquant les mutations géopolitiques, les défis sécuritaires, et les aspirations croissantes des populations à davantage de souveraineté et d’efficacité.

Un message d’unité et de fraternité

Avant de conclure son propos, le président sénégalais a tenu à adresser un message fraternel au peuple béninois, à l’approche de la célébration de l’indépendance du pays le 1er août prochain.

« Je réitère mes remerciements au président Talon et au peuple béninois frère, et je vous souhaite, à vous et à l’ensemble des Béninois, une bonne fête de l’indépendance par anticipation », a-t-il déclaré, sous les applaudissements.

Cette prise de parole, empreinte de diplomatie et de lucidité politique, marque l’empreinte que le président Diomaye Faye souhaite laisser dans le paysage ouest-africain : celle d’un dirigeant soucieux de refonder les institutions régionales pour les rendre plus justes, plus autonomes et plus proches des réalités des peuples.