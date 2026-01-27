Turquie: le président nigérian Bola Tinubu trébuche lors d’une cérémonie officielle (vidéo)

Le président nigérian Bola Tinubu a brièvement trébuché lors d’une cérémonie officielle en Turquie ce mardi, avant de reprendre le cours de sa visite d’État sans conséquence.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a été victime d’un léger incident mardi lors de la cérémonie officielle organisée pour son accueil en Turquie. Alors qu’il s’apprêtait à passer en revue la garde d’honneur, le chef de l’État a brièvement trébuché avant d’être rapidement aidé par les membres de sa sécurité rapprochée. Plus de peur que de mal : la cérémonie a repris normalement, sans la moindre interruption.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu yere düştü pic.twitter.com/sxpgNBhtBM — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) January 27, 2026

Bola Tinubu effectue une visite officielle en Turquie dans le but de renforcer les relations bilatérales entre Abuja et Ankara et d’explorer de nouveaux axes de coopération. Au cours de son séjour, il doit s’entretenir avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, autour de dossiers majeurs tels que le commerce, la sécurité, les investissements et la coopération régionale. Le programme prévoit également la signature de plusieurs protocoles d’accord entre les deux pays, ainsi que diverses rencontres de haut niveau.





