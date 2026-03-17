Nigeria : Bola Tinubu en visite historique au Royaume-Uni

Le président nigérian, Bola Tinubu, se rendra mardi au Royaume-Uni pour une visite historique, la première d’un chef d’État nigérian en 37 ans, ont annoncé lundi des responsables de la présidence.

Accompagné de son épouse, M. Tinubu sera reçu au château de Windsor mercredi et jeudi, à l’invitation du roi Charles III et de la reine Camilla, selon un communiqué du porte-parole du président. Cette visite marque également la première rencontre d’un dirigeant nigérian avec un monarque britannique au château de Windsor.

Le communiqué souligne que le Nigeria et le Royaume-Uni entretiennent des liens historiques et une coopération de longue date. L’objectif de ce déplacement est de renforcer les relations bilatérales et d’explorer des collaborations dans des domaines tels que l’immigration, le commerce, l’investissement et les échanges culturels.

Au programme de la visite figurent notamment la découverte d’une exposition sur la collection royale liée au Nigeria, des entretiens privés et des rencontres avec des organisations interconfessionnelles. Le président Tinubu rencontrera également le Premier ministre britannique Keir Starmer à 10 Downing Street.

La présidence nigériane indique que cette visite devrait aboutir à de nouveaux accords dans les secteurs du commerce, de l’investissement, de la défense et de la coopération culturelle.