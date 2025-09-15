PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Turquie: décision sur la destitution de la direction du CHP reportée

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Sophie Binet (CGT) demande au patronat d’arrêter de «pleurnicher»

Inde: un chef maoïste et deux insurgés abattus, selon la police

Avant Doha, le président iranien presse les pays musulmans de rompre avec Israël

Londres et Washington proches d’un accord pour accélérer leurs projets nucléaires

Frappes israéliennes au Qatar : l’ONU convoque d’urgence le Conseil des droits de l’Homme mardi

Drone en Roumanie : l’ambassade russe à Bucarest accuse Kiev de «provocation»

Le Jour des écrivains au musée d’Orsay — performance littéraire inédite

Manifestation d’extrême droite au Royaume‑Uni : Starmer promet de ne pas tolérer l’intimidation

Ankara : des dizaines de milliers au rassemblement de l’opposition

Drone en Roumanie : l’ambassadeur russe convoqué

VOIR TOUS LES FLASHS

Ce lundi 15 septembre, un tribunal d’Ankara a reporté au 24 octobre sa décision sur une possible destitution pour « fraude » de la direction du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), a constaté l’AFP. Ce report offre un répit au CHP, largement vainqueur des élections locales l’an passé face à la coalition au pouvoir et dont de nombreux élus ont été arrêtés ces derniers mois. Des experts considèrent toutefois que cette décision relève d’une stratégie visant à maintenir le parti sous pression et à susciter des divisions internes.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!