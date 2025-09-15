Turquie: décision sur la destitution de la direction du CHP reportée

Ce lundi 15 septembre, un tribunal d’Ankara a reporté au 24 octobre sa décision sur une possible destitution pour « fraude » de la direction du principal parti d’opposition turc, le Parti républicain du peuple (CHP), a constaté l’AFP. Ce report offre un répit au CHP, largement vainqueur des élections locales l’an passé face à la coalition au pouvoir et dont de nombreux élus ont été arrêtés ces derniers mois. Des experts considèrent toutefois que cette décision relève d’une stratégie visant à maintenir le parti sous pression et à susciter des divisions internes.