Turquie : 125 présumés membres de l'État islamique interpellés dans tout le pays

Le ministre turc de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé mercredi 31 décembre l’interpellation de 125 personnes soupçonnées d’appartenir au groupe État islamique (Daech) lors d’opérations simultanées menées par les forces de sécurité dans 25 provinces de la Turquie.