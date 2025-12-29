Accueil En Brève Trump promet d’éliminer tout réarmement iranien

Les États-Unis « élimineront » tout réarmement iranien, a déclaré lundi 29 décembre Donald Trump, six mois après des frappes américaines et israéliennes visant des sites nucléaires en Iran. Le président américain, lors d’une conférence de presse en Floride aux côtés du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, a ajouté : « J’espère qu’ils n’essaient pas de reconstruire parce que si c’est le cas, nous n’aurons d’autre choix que d’éliminer très rapidement ce réarmement. »