Trump et Starmer signent un accord technologique États‑Unis–Royaume‑Uni

Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont signé jeudi 18 septembre un accord destiné à renforcer la coopération technologique bilatérale dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des technologies quantiques et du nucléaire, à l’occasion de la visite d’État du dirigeant américain au Royaume‑Uni. « Cet accord permettra de créer de nouvelles coopérations entre les pouvoirs publics, le monde universitaire et le secteur privé, dans des domaines comme l’intelligence artificielle », a déclaré Donald Trump lors d’un événement à Chequers, la résidence de campagne du Premier ministre.