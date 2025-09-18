PAR PAYS
Trump et Starmer signent un accord technologique États‑Unis–Royaume‑Uni

L’Ukraine affirme avoir récupéré 1 000 corps de la Russie

Fusillade à un poste frontalier entre la Cisjordanie et la Jordanie : deux morts

Deux morts lors d’une fusillade à la frontière Cisjordanie–Jordanie

Mobilisation en France : le cortège parisien a pris le départ

RFI : antennes et site perturbés par un mot d’ordre de grève

Appel à la grève : antennes et site de RFI perturbés

Royaume-Uni: trois arrestations pour espionnage en faveur de la Russie

Gaza : hôpitaux au bord de l’effondrement, alerte le chef de l’OMS

L’Espagne enquête sur les violations des droits humains à Gaza pour coopérer avec la CPI

Une première en 25 ans : le chef de la diplomatie syrienne se rend à Washington

Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont signé jeudi 18 septembre un accord destiné à renforcer la coopération technologique bilatérale dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des technologies quantiques et du nucléaire, à l’occasion de la visite d’État du dirigeant américain au Royaume‑Uni. « Cet accord permettra de créer de nouvelles coopérations entre les pouvoirs publics, le monde universitaire et le secteur privé, dans des domaines comme l’intelligence artificielle », a déclaré Donald Trump lors d’un événement à Chequers, la résidence de campagne du Premier ministre.

