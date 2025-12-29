Trump dit ne pas craindre les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan
Le 29 décembre, Donald Trump a déclaré ne pas être préoccupé par les manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan, affirmant qu’il ne croit pas que Xi Jinping puisse ordonner une invasion. Interrogé depuis sa résidence de Mar‑a‑Lago, en Floride, par des journalistes, il a déclaré : « Je ne crois pas qu’il le fera ». À propos des exercices lancés lundi par la Chine pour simuler le blocus des ports de Taïwan, il a ajouté : « Non, rien ne m’inquiète ».
1 min de lecture
