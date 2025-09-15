Trump annonce un accord avec la Chine au moment des débats sur TikTok

PAR PAYS
Le président américain Donald Trump a annoncé, lundi 15 septembre sur la plateforme Truth Social, qu’un accord avait été conclu avec la Chine dans le cadre des discussions tenues à Madrid sur l’avenir du réseau social TikTok. « Les grandes discussions commerciales en Europe entre les États-Unis et la Chine se sont très bien déroulées. Cela va bientôt s’achever. Un accord a aussi été trouvé sur une « certaine » entreprise que les jeunes de notre pays veulent vraiment garder. Ils seront vraiment très heureux », a écrit M. Trump, ajoutant qu’il s’entretiendrait avec le président Xi Jinping vendredi, a rapporté l’AFP.

