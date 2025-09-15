Trump affirme que les États-Unis ont frappé un nouveau bateau de «narcoterroristes» vénézuéliens

PAR PAYS
Donald Trump a annoncé sur sa plateforme Truth Social que l’armée américaine avait, lundi 15 septembre, mené une nouvelle frappe contre un bateau transportant de la drogue à destination des États‑Unis, tuant trois « narcoterroristes » vénézuéliens. « Ce matin, sur mes ordres, les forces armées américaines ont mené une DEUXIÈME frappe cinétique contre des cartels de la drogue et des narcoterroristes formellement identifiés comme extrêmement violents, dans la zone de responsabilité du SOUTHCOM », a écrit Donald Trump, en référence au commandement chargé des opérations militaires des États‑Unis en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Le président a par ailleurs rappelé qu’une précédente frappe américaine, menée le 3 septembre, avait selon lui fait onze morts à bord d’un autre bateau transportant de la drogue.

