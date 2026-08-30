Togo : une consultation de marché annoncée pour une centrale thermique bifuel de 120 MW à Lomé

Le gouvernement togolais a fixé au 18 septembre 2026 une consultation de marché à Lomé pour préparer un projet de centrale thermique bifuel de 120 MW, dans un contexte de demande électrique supérieure aux capacités nationales.

Le Togo a annoncé une consultation de marché le 18 septembre 2026 à Lomé pour préparer un projet de centrale thermique bifuel de 120 MW sur le site de la Centrale thermique de Lomé, alors que le pays cherche à renforcer une offre électrique insuffisante face à une demande en hausse.

Les inscriptions à cette réunion doivent se clôturer le 14 septembre 2026 et la procédure de sélection du futur marché est annoncée pour le quatrième trimestre 2026. Le projet bénéficie d’un concours financier de la Banque mondiale et porte sur une infrastructure appelée à fonctionner au gaz naturel avec appoint au combustible liquide.

Le besoin est significatif pour le système électrique togolais. La pointe de consommation atteignait environ 360 MW au premier trimestre 2026 et progressait d’environ 10 % par an, tandis que la production nationale mobilisable se situait autour de 180 MW fin juin 2026, le complément reposant sur des importations régionales en recul.

Le marché annoncé couvre la conception, la fourniture, l’installation, les essais et la mise en service de la centrale, mais aussi la formation du personnel, une maintenance après réception provisoire et le raccordement de l’ouvrage au réseau de transport électrique à 161 kV.