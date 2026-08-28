Togo : les banques ont affiché un déficit net de 20,5 milliards de FCFA en 2025

La Commission bancaire de l’UMOA présente le Togo comme la seule place bancaire de l’union en perte en 2025, dans un contexte de dégradation des créances en souffrance.

Le secteur bancaire togolais a clôturé 2025 sur un déficit net de 20,5 milliards de FCFA, faisant du Togo la seule place bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine à terminer l’exercice dans le rouge, selon le rapport annuel 2025 de la Commission bancaire de l’UMOA. Cette contre-performance distingue le pays du reste de l’union malgré une activité bancaire restée soutenue.

Le rapport ne réduit pas ce résultat à une cause unique, mais il décrit une dégradation plus large de la qualité des portefeuilles de crédit dans l’union. Les créances en souffrance brutes de l’UMOA ont atteint 3 721,2 milliards de FCFA à fin 2025, après une hausse de 113,7 milliards sur un an.

Cette progression a été portée notamment par l’augmentation des créances restructurées, en hausse de 138,2 milliards de FCFA, indique l’institution de supervision bancaire. Le Togo apparaît ainsi dans un environnement régional marqué par une tension accrue sur le remboursement des crédits.

À l’échelle de l’UMOA, les créances restructurées ont progressé de 34,6 % en 2025. Ce mouvement éclaire le contexte de la perte enregistrée par les banques togolaises, sans établir à lui seul une cause exclusive au déficit constaté.