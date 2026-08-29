Guinée: Doumbouya sur le site de l’éboulement meurtrier de Dar-es-Salam

Le président guinéen s'est rendu le 29 août à Conakry pour présenter ses condoléances aux familles et suivre les opérations engagées après la catastrophe. Le drame avait déjà fait 34 morts et plus d'une vingtaine de blessés selon le bilan officiel arrêté au 25 août.

Mamadi Doumbouya s’est rendu le 29 août 2026 à Dar-es-Salam, à Conakry, pour présenter ses condoléances aux familles frappées par l’éboulement de la décharge et constater l’avancement des opérations engagées sur le site.

L’éboulement s’est produit dans la nuit du 22 au 23 août après de fortes pluies, transformant la décharge de ce quartier de la capitale guinéenne en scène de catastrophe.

L’ANGUCH avait porté le 25 août le bilan officiel à 34 morts et à plus d’une vingtaine de blessés, un chiffrage qui reste la référence publique au moment de la visite présidentielle.

Les autorités guinéennes poursuivent parallèlement les opérations de déguerpissement et de démolition autour de la décharge, avec environ 1 500 personnes à reloger et 542 sinistrés déjà pris en charge à Dixinn Centre 1.

Avant même la visite présidentielle, le gouvernement guinéen avait annoncé la fermeture de la décharge de Dar-es-Salam dans le cadre de ses réformes d’assainissement.