Islande : les bureaux ferment sur un référendum consultatif lié à l’Union européenne

Les bureaux de vote ont fermé à 22h00 samedi 29 août 2026 en Islande, où les électeurs étaient appelés à se prononcer par référendum consultatif sur la reprise des négociations d’adhésion à l’Union européenne.

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La question soumise au vote portait sur la reprise de ces négociations et non sur une adhésion immédiate. Toute éventuelle entrée de l’île dans l’UE resterait conditionnée à de nouvelles discussions, puis à un autre vote.

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Plus de 20 % des électeurs avaient déjà voté par anticipation avant le jour du scrutin, dans un contexte de vote présenté comme serré.

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Le caractère consultatif du référendum signifiait que le scrutin ne pouvait pas, à lui seul, acter une adhésion de l’Islande à l’Union européenne.

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Selon RÚV, les premiers chiffres publiés pour la circonscription du Nord-Ouest donnaient le non à 60,8 % contre 39,2 % pour le oui, sans constituer un résultat national définitif.

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