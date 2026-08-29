RDC: dialogue national, suspension d’universités à l’Est et verdict pour Rebo Tchulo

Félix Tshisekedi a annoncé le 28 août un dialogue national appelé à commencer dans les 26 provinces et limité à trois mois. La semaine a aussi été marquée par la suspension de 11 établissements publics à Goma et Bukavu et par la condamnation avec sursis de la chanteuse Rebo Tchulo.

Félix Tshisekedi a annoncé le 28 août 2026 l’ouverture d’un dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État en République démocratique du Congo, un processus appelé à s’ouvrir par des consultations dans les 26 provinces avant des assises à Kinshasa.

Selon la Présidence congolaise, cette séquence doit durer au maximum trois mois. Elle est présentée comme le cadre politique interne chargé de recueillir les contributions des provinces avant une phase nationale dans la capitale.

Le chef de l’État a précisé que les acteurs qui combattent encore par les armes ou agissent pour une puissance étrangère ne pourraient pas participer au dialogue comme composantes politiques.

Il a aussi distingué cette initiative du processus de Doha, qui reste réservé aux questions militaires liées à l’AFC/M23.

Dans un autre dossier, le ministère congolais de l’Enseignement supérieur a suspendu les activités académiques et para-académiques de 11 établissements publics à Goma et Bukavu pour l’année 2026-2027, avec une dérogation pour les finalistes de l’année 2025-2026.

Sur le front judiciaire, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ngaliema a condamné le 27 août la chanteuse Rebo Tchulo à 12 mois de servitude pénale assortis de 24 mois de sursis, sans amende, et a levé l’interdiction de sortie du territoire prononcée contre elle.