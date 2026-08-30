Afrique : 17 GW de solaire attendus en 2026, selon Ember et African Tech Futures Lab

Ember et African Tech Futures Lab estiment que le continent signerait une troisième année record consécutive, avec une progression tirée en majorité par des installations distribuées encore mal reflétées dans les statistiques officielles.

L’Afrique est en passe d’ajouter 17 gigawatts de capacités solaires en 2026, soit 45 % de plus qu’en 2025, d’après une analyse publiée le 26 août par Ember et African Tech Futures Lab. Si ce volume se confirme, il marquerait une troisième année record d’affilée et renforcerait le poids d’un solaire distribué encore mal mesuré par de nombreux pays.

Les auteurs de l’étude estiment que 36 des 54 pays africains devraient atteindre un niveau d’installations inédit cette année. Dix-neuf afficheraient même une hausse annuelle supérieure à 100 %, notamment la RDC, le Zimbabwe et l’Égypte.

Ember estime aussi que 75 % des capacités ajoutées en Afrique entre 2023 et 2025 relevaient du solaire distribué, c’est-à-dire d’installations déployées hors des grands réseaux centralisés. Cette part, largement absente des statistiques officielles, complique la lecture réelle de la progression du secteur et la planification énergétique.

Les nouvelles installations de 2026 représenteraient environ 23 térawattheures de production annuelle, davantage que la croissance annuelle moyenne de la demande d’électricité africaine observée entre 2014 et 2024, selon Ember et African Tech Futures Lab. L’analyse chiffre parallèlement la fabrication africaine de panneaux à environ 3,5 GW en 2026, alors que 94 % des panneaux posés sur le continent resteraient importés de Chine.

L’essor du solaire intervient dans un contexte d’accès encore très limité à l’électricité. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’environ 600 millions de personnes vivaient sans courant en Afrique subsaharienne en 2024, tandis que la Banque mondiale avançait de son côté 560 millions selon une autre méthodologie.

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement portent avec Mission 300 un objectif de premier accès à l’électricité pour 300 millions de personnes d’ici à 2030, dont 250 millions pour la Banque mondiale et 50 millions pour la BAD. Selon la Banque mondiale, environ la moitié de ces raccordements devrait passer par des solutions renouvelables distribuées.