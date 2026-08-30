Gabon : Oligui Nguema s’adresse à la nation pour le 3e anniversaire du coup d’État de 2023

À la veille de la fête de la Libération, célébrée chaque 30 août depuis la chute du régime Bongo, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a rendu hommage aux militaires du coup d'État de 2023 et défendu les réformes engagées depuis, alors que les cérémonies officielles se tiennent cette année à Makokou.

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a prononcé samedi 29 août 2026 un discours à la nation à la veille du troisième anniversaire du coup d’État qui a renversé Ali Bongo, un jour férié célébré chaque 30 août comme fête de la Libération. Dans son allocution, il a rendu hommage aux militaires ayant permis la prise du pouvoir en 2023 et défendu le bilan des réformes institutionnelles engagées depuis.

Sans citer nommément son prédécesseur, M. Oligui Nguema a évoqué les réformes conduites depuis qu’il dirige le pays, notamment l’adoption d’une nouvelle Constitution, d’un code électoral et d’une loi sur les partis politiques. « Le 30 août nous a rendu la liberté de choisir. Il nous impose désormais le devoir de réussir », a-t-il déclaré, ajoutant que l’esprit de la libération visait aussi à corriger les dérives qui minaient la société gabonaise.

Ce dimanche 30 août 2026 est un jour férié, chômé et payé sur l’ensemble du territoire gabonais. Les cérémonies officielles se tiennent cette année à Makokou, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo, à l’est du pays, où d’importants investissements ont accompagné la préparation de l’événement : rénovation de voiries urbaines et construction ou réhabilitation de bâtiments publics.

Une parade militaire est prévue ce dimanche dans la ville, érigée en vitrine de cette troisième commémoration de la libération, trois ans après le renversement du régime Bongo, qui avait dirigé le Gabon pendant plus d’un demi-siècle.

Makokou, ville natale d’un opposant emprisonné

Makokou est aussi la ville natale d’Alain-Claude Bilié-By-Nzé, ancien Premier ministre devenu principal opposant au régime, écroué depuis avril 2026 dans une affaire de fraude portant sur environ 5 millions de francs CFA (près de 7 620 euros), liée à une dette présumée remontant à l’époque de la présidence d’Omar Bongo. Son parti dénonce une instrumentalisation politique de cette procédure. Plusieurs citoyens de la ville espéraient sa libération à l’occasion de la fête de la Libération.