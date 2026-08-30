Soudan : les défections se multiplient au sein des FSR en 2026

Le ralliement de Moussa Khamiseen et de plus de 300 combattants à l'armée soudanaise s'ajoute à une série de départs qui touche à la fois l'appareil militaire des paramilitaires et leur structure politique.

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont subi en 2026 une nouvelle série de défections, culminant le 19 août à Omdurman avec le ralliement de Moussa Khamiseen et de plus de 300 combattants à l’armée soudanaise, un épisode qui alimente les interrogations sur la cohésion du mouvement en pleine guerre au Soudan.

Ce départ s’ajoute à d’autres ruptures documentées cette année, notamment celles d’Al-Nour al-Qubba en avril, d’Ali Rizq Allah dit al-Savana en mai, de Dayfallah Adam en juin et de Fares al-Nur sur le volet politique le même mois. La dynamique touche ainsi à la fois des commandants de terrain des FSR et la structure politique de Tasis, mise en place par les paramilitaires.

Le 20 mai, Ali Rizq Allah dit al-Savana a déclaré à Al Jazeera qu’environ 5 000 éléments avaient quitté les FSR avec lui et que Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, lui avait confié que la guerre lui avait échappé. Quatre jours plus tôt, le même transfuge avait accusé les FSR d’avoir éliminé certains cadres et placé d’autres en résidence surveillée.

En juin, Fares al-Nur a affirmé avoir quitté toutes ses responsabilités au sein des FSR et de Tasis en invoquant l’impasse politique, la poursuite de la guerre et son coût humain. Le 23 mars, un responsable gouvernemental soudanais a accusé l’Éthiopie d’avoir facilité l’offensive RSF-SPLM-N contre Kurmuk via Assosa.

Les abus imputés aux zones contrôlées par les FSR alimentent aussi le débat autour de ces ralliements. Le Committee for Justice a décrit en janvier la prison de Dagris, à Nyala, comme un site aux conditions catastrophiques, conçu en 2015 pour au plus 5 000 détenus. Le Sudan Doctors Network a affirmé le 24 juin que plus de 215 civils détenus à Daqrees étaient morts pendant les mois de mai et juin.

Le 10 juin, Human Rights Watch a demandé que les commandants FSR passés dans le camp de l’armée restent comptables des crimes graves commis au Darfour, en disant avoir vérifié la présence d’Al-Nour al-Qubba et d’al-Savana pendant le siège d’El-Fasher.