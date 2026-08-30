Comores : le certificat de l’Unesco remis pour les six médinas inscrites au patrimoine mondial

Un mois après leur inscription au patrimoine mondial de l'Unesco, les médinas de Moroni, Ikoni, Itsandra, Ntsudjini, Domoni et Mutsamudu ont reçu samedi leur certificat officiel lors d'une cérémonie à Ikoni. Première distinction comorienne au patrimoine mondial, ces cités séculaires restent aujourd'hui encore habitées.

Les six médinas historiques des Comores ont reçu samedi 29 août 2026, lors d’une cérémonie à Ikoni, leur certificat d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco, un mois après leur classement officiel. Le document a été remis au président Azali Assoumani par Louise Haxthausen, directrice du bureau régional de l’Unesco.

Moroni, Ikoni, Itsandra et Ntsudjini, sur l’île de Ngazidja, ainsi que Domoni et Mutsamudu, sur l’île d’Anjouan, constituent depuis le 25 juillet 2026 le premier bien comorien inscrit sur cette liste. La décision a été prise lors de la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, réunie à Busan, en Corée du Sud.

Ces anciennes cités des sultanats comoriens, façonnées par plusieurs siècles de migrations et d’échanges entre l’Afrique, le monde arabo-musulman et les routes commerciales de l’océan Indien, sont bâties en chaux de corail, en roches volcaniques et en bois, des matériaux puisés localement, selon l’historien Faridy Norbert.

L’inscription s’accompagne d’un engagement de conservation : les six médinas devront désormais faire l’objet de mesures de préservation pour maintenir la valeur reconnue par l’Unesco, alors que plusieurs savoir-faire artisanaux s’y raréfient à mesure que des habitations se transforment en commerces.

Des cités toujours vivantes

À Moroni, la médina séculaire reste un lieu de vie animé, entre ballons qui rebondissent contre les murs et enfants qui jouent dans les ruelles. Pour Mhoudine Mohamed Zain, qui y a grandi, le classement offre l’occasion de valoriser cet héritage. « C’est une reconnaissance très importante. Il faudra faire revivre ces savoir-faire, car les visiteurs viendront découvrir notre architecture, mais aussi nos traditions », a-t-il déclaré.