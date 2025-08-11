PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Togo: la consommation de la tomate concentrée Tasty Tom interdite, son retrait sans délai exigé

Togo: la consommation de la tomate concentrée Tasty Tom interdite, son retrait sans délai exigé

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Tasty tom
Tasty tom
- Publicité-

Le gouvernement togolais a suspendu, ce 6 août 2025, l’importation, la distribution et la commercialisation du produit « Tasty Tom Enriched Tomato Mix ». Cette mesure fait suite à une alerte sanitaire du Ghana, où le produit est déjà retiré du marché pour défauts critiques affectant sa qualité.

Le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale a annoncé, mercredi 6 août 2025, une interdiction ferme visant le produit agroalimentaire « Tasty Tom Enriched Tomato Mix ». Selon le communiqué officiel, cette décision s’applique sur « toute l’étendue du territoire national » et concerne « quel qu’en soit le conditionnement (sachets ou conserves) ».

Cette mesure intervient après la décision de la Food and Drugs Authority (FDA) du Ghana, datée du 3 août 2025, ordonnant une suspension de production et un rappel général. L’autorité ghanéenne a en effet relevé des « défauts critiques affectant les qualités sanitaire et sécuritaire » du produit, qui « constituent un risque sérieux pour la santé publique et compromettent le bien-être des consommateurs ».

Interdiction et retrait immédiat

En conséquence, le ministère togolais ordonne « la suspension immédiate de la commercialisation, de la distribution et de l’exposition » de ce produit sur tout le territoire. Les importateurs, distributeurs et détaillants sont sommés de « procéder au retrait sans délai » des circuits de distribution et de vente, en vue de leur mise en quarantaine.

Le communiqué invite également les populations à « s’abstenir de consommer ce produit » et à signaler toute pratique illégale liée à sa vente. Pour ce faire, un numéro vert, le 85 85, est mis à disposition « 7 jours sur 7 et 24h/24 ».

Des missions de surveillance renforcées seront déployées par les services compétents pour « veiller à l’application rigoureuse » de la décision. Le ministère prévient que « tout contrevenant à la présente mesure s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Présidentielle 2026 au Bénin: la CENA dévoile le calendrier électoral

Bénin

Lutte contre la corruption: la BOAD et le HCPC du Bénin scellent un partenariat stratégique

Mali

Face à la CEDEAO, comment l’AES s’impose comme une alternative pour la stabilité régionale

Bénin

Bénin: la journée du vendredi 15 août 2025 déclarée fériée, chômée et payée

Bénin

Bénin : décès de journaliste Wenceslas Ahouangnimon, journaliste à Bénin TV

Mali

Mali: vague d’arrestations dans l’armée, deux généraux parmi les interpellés

Bénin

Bénin: Janvier Yahouédéou revient sur les raisons de sa rupture avec Boni Yayi

Bénin

« J’ai failli mettre Boni Yayi en prison », Janvier Yahouédéou

Bénin

Bénin: le Conseil national de l’éducation veut intégrer le numérique et l’IA dans l’enseignement

Bénin

CRIET: lourdes réquisitions dans une affaire de détournement de crédits à la COWEC-Bénin

VOIR TOUS LES FLASHS