Togo: la consommation de la tomate concentrée Tasty Tom interdite, son retrait sans délai exigé

Le gouvernement togolais a suspendu, ce 6 août 2025, l’importation, la distribution et la commercialisation du produit « Tasty Tom Enriched Tomato Mix ». Cette mesure fait suite à une alerte sanitaire du Ghana, où le produit est déjà retiré du marché pour défauts critiques affectant sa qualité.

Le Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale a annoncé, mercredi 6 août 2025, une interdiction ferme visant le produit agroalimentaire « Tasty Tom Enriched Tomato Mix ». Selon le communiqué officiel, cette décision s’applique sur « toute l’étendue du territoire national » et concerne « quel qu’en soit le conditionnement (sachets ou conserves) ».

Cette mesure intervient après la décision de la Food and Drugs Authority (FDA) du Ghana, datée du 3 août 2025, ordonnant une suspension de production et un rappel général. L’autorité ghanéenne a en effet relevé des « défauts critiques affectant les qualités sanitaire et sécuritaire » du produit, qui « constituent un risque sérieux pour la santé publique et compromettent le bien-être des consommateurs ».

Interdiction et retrait immédiat

En conséquence, le ministère togolais ordonne « la suspension immédiate de la commercialisation, de la distribution et de l’exposition » de ce produit sur tout le territoire. Les importateurs, distributeurs et détaillants sont sommés de « procéder au retrait sans délai » des circuits de distribution et de vente, en vue de leur mise en quarantaine.

Le communiqué invite également les populations à « s’abstenir de consommer ce produit » et à signaler toute pratique illégale liée à sa vente. Pour ce faire, un numéro vert, le 85 85, est mis à disposition « 7 jours sur 7 et 24h/24 ».

Des missions de surveillance renforcées seront déployées par les services compétents pour « veiller à l’application rigoureuse » de la décision. Le ministère prévient que « tout contrevenant à la présente mesure s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».