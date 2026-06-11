Patrick Bruel placé en garde à vue, sa compagne, son ex et ses fils le soutiennent

Patrick Bruel a été placé en garde à vue lundi 8 juin dans le cadre d’une enquête visant des accusations d’agressions sexuelles et de viols. Alors que l’artiste est entendu par les enquêteurs, plusieurs proches lui apportent un soutien rapproché, notamment sa compagne, son ex-épouse et ses deux fils, selon des informations relayées par BFMTV.

Selon les mêmes sources, le chanteur pourrait faire l’objet d’une mise en détention provisoire après la garde à vue, qui a été prolongée de 24 heures. Les éléments communiqués publiquement restent limités ; la procédure judiciaire est conduite par les services d’enquête compétents et les agents chargés de l’instruction recueillent les dépositions et vérifient les éléments à leur disposition.

La garde à vue, mesure privative de liberté utilisée en phase d’enquête, permet aux enquêteurs de confronter les déclarations et de procéder aux auditions nécessaires. Dans le cas présent, la durée et les modalités de cette garde à vue ont été évoquées par les médias, tandis que l’entourage de l’artiste confirme la mobilisation d’un cercle familial restreint.

Soutien familial et proches présents auprès de l’artiste

Parmi les personnes mentionnées comme présentes auprès de Patrick Bruel figure sa compagne, Clémence. D’après BFMTV, elle se serait maintenue aux côtés du chanteur depuis le début de l’affaire et constituerait un soutien personnel important durant ces auditions et ces heures d’incertitude.

L’ex-épouse de l’artiste, l’écrivaine et réalisatrice Amanda Sthers, est également citée parmi les proches qui continuent d’accompagner Patrick Bruel. Bien que séparés depuis plusieurs années, les deux anciens partenaires conserveraient des relations apaisées, et leurs liens familiaux — en particulier en tant que parents — expliqueraient cette présence dans un contexte judiciaire délicat.

Les deux fils du chanteur, Léon et Oscar, apparaissent eux aussi en première ligne du soutien familial. Très discrets dans les médias, ils auraient néanmoins été vus ou signalés par l’entourage comme présents auprès de leur père lors de cette période difficile, témoignant de l’importance des liens familiaux évoqués par les proches.

Plusieurs personnes interrogées par BFMTV décrivent Patrick Bruel comme profondément affecté par les retombées médiatiques liées aux accusations. L’impact sur son image publique, à laquelle l’artiste accorde une grande importance, et l’exposition médiatique de la procédure seraient des sources de souffrance pour lui, selon ces témoignages.

L’enfermement lié à la garde à vue constituerait également une épreuve psychologique importante pour le chanteur, habitué depuis des décennies à une vie publique particulièrement active.