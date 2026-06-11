Linda Roubine recadre Flavie Flament sur l’affaire Patrick Bruel

Patrick Bruel a été déféré devant trois juges mercredi 10 juin après 48 heures de garde à vue, dans le cadre d’une affaire qui oppose le chanteur et comédien à plusieurs plaignantes. Le parquet de Nanterre a requis sa mise en examen pour viols et son placement en détention provisoire, selon les éléments rendus publics.

L’enquête porte sur des faits de viols, d’agressions sexuelles et de harcèlement visant neuf personnes pour des faits allégués entre 2000 et 2019. Au dossier ont été jointes les plaintes de treize autres plaignantes pour des faits situés en 1992 et 2008, que le parquet indique comme prescrits « à ce stade » de l’instruction. Parmi les plaignantes figure l’animatrice Flavie Flament, qui a déposé plainte pour des faits qu’elle dit remonter à 1991, époque où elle affirme avoir été âgée de 16 ans. À l’annonce du placement en garde à vue du mis en cause, Flavie Flament a déclaré ressentir un « soulagement de savoir que les victimes sont enfin entendues par la justice ».

Âgé de 67 ans, l’artiste doit par ailleurs engager une tournée à la rentrée pour célébrer les 35 ans de son album Alors regarde. Le dossier médiatique s’est intensifié depuis l’enregistrement de ces nouvelles plaintes et la prolongation de la garde à vue, qui ont conduit au déferrement devant les magistrats instructeurs.

Affaire Patrick Bruel : après la plainte de Flavie Flament, Linda Roubine s’en mêle

Sur les réseaux sociaux, l’ancienne candidate de téléréalité Linda Roubine a pris position publiquement au sujet de l’affaire. Linda, connue pour sa participation en 2012 à la deuxième saison de « Qui veut épouser mon fils ? », pour trois saisons des « Anges » (2014-2015) et pour sa présence dans « Les Cinquante 3 » (2024), s’exprime régulièrement sur Instagram.

Dans une vidéo, elle a commenté : « Trente plaintes auraient porté plainte pour viols contre Patrick Bruel » et a interrogé le calendrier des témoignages : « Dont une, Flavie Flament, qui était en couple avec lui. Moi je veux bien les croire mais, pourquoi maintenant ? » Elle a ajouté : « Pourquoi maintenant Flavie ? Mais tu étais en couple avec lui, c’est pas possible ! Et les femmes qui portent plainte, ce sont les mêmes qui allaient à ses concerts pour se jeter sur lui. J’ai pas compris là« .

Ces propos ont suscité des réactions parmi ses abonnés, certaines critiques se lisant dans les commentaires : « Mais qu’est-ce qu’elle raconte celle-ci ?« , « Il faut se taire plutôt que dire des âneries« , « Mon Dieu… Autant de conneries en si peu de temps… Effrayant…« .

Les éléments publics mentionnent également que les faits signalés par treize plaignantes antérieurs à 2000 ont été joints au dossier mais sont qualifiés de prescrits « à ce stade ». Le parquet de Nanterre a requis la mise en examen pour viols et le placement en détention provisoire lors du déferrement devant les juges, procédure qui doit déterminer les suites judiciaires immédiates pour le prévenu.