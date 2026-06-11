Patrick Bruel : le parquet requiert sa mise en examen pour viols et son incarcération

Patrick Bruel a été placé en garde à vue le 8 juin 2026 dans le cadre d’une série de plaintes pour agressions sexuelles et viols qui se sont multipliées depuis le début de l’année. Le parquet de Nanterre a requis, le 10 juin, sa mise en examen et son placement en détention à l’issue de la garde à vue, a indiqué la presse. Des dizaines de femmes ont déposé des témoignages et des plaintes visant l’artiste de 67 ans, au centre d’une instruction suivie de près par les médias.

Son audition a été prolongée de 24 heures et Patrick Bruel devait être présenté à un juge d’instruction dans la matinée suivant la fin de sa garde à vue. À ce stade, la présentation au magistrat ouvre deux issues juridiques possibles : une remise en liberté ou une mise en examen assortie d’une éventuelle détention provisoire. C’est précisément la seconde mesure que le parquet de Nanterre a requise, selon les éléments publiés par la presse au moment de la rédaction.

Depuis la plainte rendue publique par l’animatrice Flavie Flament, Patrick Bruel avait publié un message sur son compte Instagram assurant qu’il entendait « continuer de faire son métier avec le même dévouement et la même passion ». Par la suite, il a déclaré à Paris Match : « Je sais que ma carrière est terminée », selon les propos rapportés par l’hebdomadaire. Un proche cité par BFM TV a estimé que, si l’artiste devait passer quelques jours en détention, il le vivrait « très mal » et « avec humiliation ».

Patrick Bruel accablé : sa prochaine tournée a du plomb dans l’aile

Sur le plan artistique et événementiel, la situation a eu des conséquences immédiates. En janvier, Patrick Bruel avait repris la pièce Deuxième partie au Théâtre Édouard VII à Paris ; la dernière représentation était prévue le dimanche 7 juin, à la veille de sa garde à vue. Le spectacle a toutefois été interrompu en milieu de semaine dernière, à la suite d’une manifestation du collectif féministe Nous Toutes devant le théâtre.

Par ailleurs, les trois concerts planifiés au Cirque d’Hiver à Paris, qui devaient lancer la tournée intitulée Alors regarde 35, ont été annulés ce mois-ci. Trois dates prévues en décembre au Canada ont également été retirées du calendrier. La société 14 Productions a annoncé que Patrick Bruel ne participerait à aucun festival cet été, invoquant un « souci d’apaisement et de responsabilité » afin de ne pas « troubler la sérénité » des événements et permettre au public d’en « profiter pleinement », selon le communiqué diffusé par la production.