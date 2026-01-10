ToFa 2026 : voici les explications autour du signe Losso Sa

Le collège de Bokonon a levé le voile sur le signe ToFa de l’année 2026 au Bénin. Révélé à Ouidah lors des Vodun Days, Losso Sa est présenté comme un signe porteur de force, de stabilité et d’espoir, tout en appelant à une gouvernance vigilante face aux défis sécuritaires et aux enjeux liés aux ressources nationales.

Le signe ToFa de l’année 2026 au Bénin est désormais connu. Il s’agit de Losso Sa, révélé officiellement ce vendredi 9 janvier 2026 à Ouidah, à l’issue de la consultation annuelle du Fa organisé dans le cadre des Vodun Days. Cette annonce solennelle a réuni dignitaires religieux, praticiens du culte Vodun et observateurs, venus écouter les enseignements issus du Fa pour l’année en cours.

C’est Mahugnon Kakpo, président du Comité des rites Vodun du Bénin, qui a livré les explications liées à ce signe. Selon lui, Losso Sa est profondément associé à la force intérieure, à la résilience et à une prospérité qui s’inscrit dans un cadre maîtrisé. Le signe invite à la patience, à la préparation et à la consolidation des acquis, plutôt qu’à la précipitation.

Pour mieux faire comprendre le message du Fa, Mahugnon Kakpo a utilisé une image symbolique forte : « l’oiseau qui souhaite manger l’enfant du verre urticant doit d’abord se forger un bec en métal ». À travers cette métaphore, le Fa rappelle que toute ambition durable exige une préparation solide et une capacité à affronter les épreuves sans faillir.

Selon le collège de Bokonon, lorsque Losso Sa « établit sa demeure sur le sa », il annonce une période d’abondance et de stabilité. Cette phase est perçue comme favorable à une gouvernance axée sur la continuité et la consolidation, avec la promesse de progrès maîtrisés pour le pays.

Les révélations du ToFa 2026 mettent également en avant la solidité de l’État face aux tentatives de déstabilisation. Le Fa enseigne que toute volonté de remise en cause de l’ordre établi comporte des risques majeurs pour ses initiateurs. L’image des « trente noix de palme » qui ne peuvent affronter « trente cailloux » sans subir de dommages sert d’avertissement clair contre les actions visant à fragiliser le pays.

Des tensions possibles autour des ressources

Enfin, Losso Sa attire l’attention sur des tensions potentielles liées aux territoires et aux ressources. Le Fa évoque l’apparition d’un conflit que les autorités devront gérer avec discernement et lucidité. L’image du chasseur ayant abattu un éléphant, mais confronté à la convoitise d’acteurs plus puissants, illustre les enjeux autour des richesses nationales.

Selon le Fa, toute injustice ou mauvaise gestion dans ce domaine pourrait conduire à des affrontements aux conséquences lourdes. Un avertissement qui appelle à l’équité, à la transparence et à une gouvernance responsable tout au long de l’année 2026.