Thomas Mahougnon Dassi prend les commandes de la Cour d’appel de Parakou

La Cour d’appel de Parakou a un nouveau président. Thomas Mahougnon Dassi a officiellement pris ses fonctions à la tête de cette juridiction, mardi 24 février 2026, lors d’une audience solennelle présidée par Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême du Bénin.

La cérémonie s’est déroulée en présence des magistrats, des membres de la compagnie judiciaire ainsi que des autorités politico-administratives et religieuses des départements du Borgou et de l’Alibori.



La nomination de M. Dassi intervient suite au départ de Florentin Gbodou, son prédécesseur, qui occupe désormais le poste de directeur de cabinet au ministère de la Justice et de la Législation. Avant cette promotion, Thomas Mahougnon Dassi a exercé les fonctions de procureur général près de la Cour d’appel de Parakou de novembre 2022 à février 2026, expérience qui lui confère une connaissance approfondie du fonctionnement de la juridiction et de ses défis.



Au cours de l’audience, le procureur général près la Cour suprême a salué le professionnalisme et l’engagement du nouveau président, tout en rappelant que la mission d’un chef de juridiction diffère de celle du ministère public.

Il l’a encouragé à impulser une organisation méthodique du travail, à promouvoir l’écoute active et à structurer une dynamique collective axée sur la responsabilité et la performance.



En réponse, Victor Dassi Adossou a félicité M. Dassi pour son parcours et son engagement, insistant sur les attentes élevées en matière de qualité des décisions rendues et sur la nécessité de renforcer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.

Le nouveau président de la Cour d’appel de Parakou a été exhorté à associer rigueur et humanité dans l’exercice de ses fonctions.



C’est dans cet esprit que Thomas Mahougnon Dassi prend ses nouvelles responsabilités à la tête de l’une des juridictions d’appel les plus importantes du septentrion béninois, avec pour ambition de renforcer la performance judiciaire et de consolider l’État de droit dans son ressort territorial.