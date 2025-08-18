PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Tensions verbales entre Béninois et Gabonais: Cotonou appelle à l'apaisement et à la fraternité

Tensions verbales entre Béninois et Gabonais: Cotonou appelle à l’apaisement et à la fraternité

Société
Par Angèle M. ADANLE
Mis à jour:
1 min.
Benin Gabon
Benin Gabon
- Publicité-

Depuis quelques jours, des tensions verbales opposent internautes béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, à la suite d’une polémique concernant des commerçants béninois installés au Gabon. Face à cette dérive, le gouvernement béninois a publié ce lundi 18 août 2025 un communiqué officiel appelant au calme et au respect mutuel.

« Il s’observe depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, des échanges dénués de courtoisie entre internautes béninois et gabonais », alerte le communiqué publié ce 18 août 2025 par le gouvernement béninois. Ces tensions font suite à une polémique impliquant des commerçants béninois installés au Gabon.

Préoccupé par la tournure de ces échanges, l’Exécutif béninois invite les citoyens des deux pays à privilégier l’apaisement. « Le gouvernement de la République du Bénin invite les internautes des deux pays à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications », précise le gouvernement.

le Bénin rappelle que les relations entre le Bénin et le Gabon reposent sur une coopération solide et des liens historiques de fraternité qui ne sauraient être compromis par des querelles virtuelles.

« Le Bénin et le Gabon entretiennent d’excellents rapports de coopération », poursuit le gouvernement qui souligne que les ressortissants respectifs vivant dans chacun des pays bénéficient de la bienveillance des autorités nationales. « C’est encore le cas pour les citoyens béninois établis en terre africaine sœur du Gabon », ajoute le communiqué.

Un appel à renforcer les liens bilatéraux

Au-delà de l’appel à la modération, le gouvernement béninois réaffirme sa volonté de travailler, en concertation avec les autorités gabonaises, au renforcement des relations bilatérales.

« En tout état de cause, le gouvernement du Bénin continuera d’œuvrer, en lien avec le gouvernement gabonais, au renforcement des relations bilatérales, dans un climat sain et mutuellement bénéfique », insiste le texte.

Le gouvernement béninois a appeler à mettre fin aux propos virulents circulant sur les réseaux sociaux et à privilégier l’esprit de fraternité africaine qui unit le Bénin et le Gabon.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: 26 corps sans vie déjà repêchés du fleuve Ouémé

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le bus totalement repêché du fleuve Ouémé

Bénin

Bénin – Musique : Nikanor dénonce les «distributeurs malhonnêtes» et promet de révéler leurs noms

Bénin

Cotonou: un colis suspect conduit à l’arrestation de deux présumés trafiquants

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: reprise des recherches pour repêcher le bus et retrouver les disparus

Bénin

Bénin: un nouveau cadre réglementaire pour les entreprises de placement de main-d’œuvre

Bénin

Bénin – Drame de Glazoué: le parti Les Démocrates exprime sa consternation et fait des recommandations

Bénin

Compétitions africaines: la CAF retire son homologation au stade GMK de Cotonou

Bénin

Assainissement du fichier électoral : l’Anip engage un vaste travail de radiation des personnes décédées

Bénin

Présidentielle et législatives de 2026: l’ANIP fixe les règles pour le choix du centre de vote

VOIR TOUS LES FLASHS