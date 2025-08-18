Tensions verbales entre Béninois et Gabonais: Cotonou appelle à l’apaisement et à la fraternité

Depuis quelques jours, des tensions verbales opposent internautes béninois et gabonais sur les réseaux sociaux, à la suite d’une polémique concernant des commerçants béninois installés au Gabon. Face à cette dérive, le gouvernement béninois a publié ce lundi 18 août 2025 un communiqué officiel appelant au calme et au respect mutuel.

« Il s’observe depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, des échanges dénués de courtoisie entre internautes béninois et gabonais », alerte le communiqué publié ce 18 août 2025 par le gouvernement béninois. Ces tensions font suite à une polémique impliquant des commerçants béninois installés au Gabon.

Préoccupé par la tournure de ces échanges, l’Exécutif béninois invite les citoyens des deux pays à privilégier l’apaisement. « Le gouvernement de la République du Bénin invite les internautes des deux pays à faire preuve de retenue et de fraternité dans leurs publications », précise le gouvernement.

le Bénin rappelle que les relations entre le Bénin et le Gabon reposent sur une coopération solide et des liens historiques de fraternité qui ne sauraient être compromis par des querelles virtuelles.

« Le Bénin et le Gabon entretiennent d’excellents rapports de coopération », poursuit le gouvernement qui souligne que les ressortissants respectifs vivant dans chacun des pays bénéficient de la bienveillance des autorités nationales. « C’est encore le cas pour les citoyens béninois établis en terre africaine sœur du Gabon », ajoute le communiqué.

Un appel à renforcer les liens bilatéraux

Au-delà de l’appel à la modération, le gouvernement béninois réaffirme sa volonté de travailler, en concertation avec les autorités gabonaises, au renforcement des relations bilatérales.

« En tout état de cause, le gouvernement du Bénin continuera d’œuvrer, en lien avec le gouvernement gabonais, au renforcement des relations bilatérales, dans un climat sain et mutuellement bénéfique », insiste le texte.

Le gouvernement béninois a appeler à mettre fin aux propos virulents circulant sur les réseaux sociaux et à privilégier l’esprit de fraternité africaine qui unit le Bénin et le Gabon.