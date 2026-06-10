Bénin: un homme interpellé à Cotonou pour de graves violences à la lame sur sa compagne

Un présumé cas de violences faites aux femmes mobilise activement les services sociaux et les forces de sécurité dans la capitale économique béninoise.

Les faits se sont produits le jeudi 4 juin 2026 à Agla, précisément dans le quartier Ahogbohouè situé dans le 13e arrondissement de Cotonou. Selon les informations rapportées par Banouto, la cheffe du Guichet Unique de Promotion Sociale d’Ahogbohoué a alerté les autorités judiciaires après avoir identifié une situation de violences conjugales jugée particulièrement alarmante.

​D’après les éléments de la dénonciation transmis aux services compétents, un homme répondant aux initiales A. A. est formellement soupçonné d’avoir infligé de graves sévices corporels à sa compagne, dame A. N., en faisant usage d’une lame.

Face à l’urgence de la situation et à l’état de santé de la victime qui suscitait de vives inquiétudes, cette dernière a été immédiatement évacuée vers le Centre intégré de prise en charge des enfants afin de recevoir des soins médicaux urgents et adaptés à la gravité de ses blessures.

​Parallèlement à la prise en charge médicale de la victime, les responsables du Guichet Unique de Promotion Sociale ont étroitement collaboré avec les forces de l’ordre pour localiser l’agresseur présumé. Les investigations menées à la suite de cette synergie ont porté leurs fruits le jour même du drame, permettant aux enquêteurs de retrouver et d’interpeller le suspect A. A. dans le quartier de Gbégamey.

Ce dernier a été aussitôt conduit au commissariat et placé en garde à vue dans les locaux de sûreté. Alors que la procédure judiciaire suit son cours, les autorités poursuivent les diligences et les auditions nécessaires pour clarifier les circonstances exactes et les mobiles de cette agression.