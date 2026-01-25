Tempête hivernale aux États-Unis : plus de 600 000 foyers privés d’électricité

Plus de 600 000 clients étaient privés d’électricité tôt dimanche 25 janvier aux États-Unis, alors qu’une puissante tempête hivernale balayait une large portion du pays, du Texas au nord-est, selon le site de suivi des pannes PowerOutage.com.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Les États du sud ont été particulièrement touchés : le Tennessee, le Texas, le Mississippi et la Louisiane comptaient chacun plus de 100 000 clients résidentiels et commerciaux privés d’électricité après que la tempête eut déversé de la neige et de la pluie verglaçante sur ces régions. Les perturbations ont affecté un réseau étendu, compromettant l’alimentation de foyers et d’entreprises en milieu urbain comme en zone rurale.

Le suivi en temps réel des coupures, assuré par PowerOutage.com, a permis de dresser un état des lieux national des pannes pendant la progression du système météorologique. Les chiffres recensés tôt dimanche reflètent la situation au moment où la tempête était encore active sur plusieurs zones.

Étendue des impacts et mécanismes des coupures

Les tempêtes hivernales associant neige et pluie verglaçante entraînent des risques accrus pour les infrastructures électriques. La pluie qui gèle au contact des surfaces provoque l’accumulation de glace sur les lignes et les équipements, augmentant leur poids et leur fragilité. L’accumulation d’eau verglacée sur les branches d’arbres favorise les ruptures et les chutes sur les lignes, tandis que des rafales de vent peuvent accentuer ces dégâts et provoquer des ruptures de conducteurs ou des chutes de poteaux.

Dans les zones rurales, où les lignes aériennes sont plus exposées, les coupures ont tendance à être plus fréquentes et parfois plus longues à réparer. Dans les zones urbaines, les réseaux plus densément maillés peuvent subir des conséquences significatives lorsque des équipements de transformation sont endommagés ou lorsqu’un nombre important d’abonnés est touché simultanément.

Les conséquences immédiates se manifestent par des interruptions du chauffage électrique, des difficultés d’alimentation pour les commerces et les services essentiels, et des risques accrus pour les personnes vulnérables. Les perturbations peuvent également compliquer les déplacements et les interventions des services d’urgence lorsque les routes sont enneigées ou verglacées.

Les compagnies d’électricité mobilisent généralement des équipes de réparation pour évaluer et rétablir les lignes endommagées, en priorisant les services critiques tels que hôpitaux, établissements de soins et réseaux d’approvisionnement en eau. Les opérations de rétablissement peuvent être ralenties par les conditions météorologiques dangereuses, l’accès difficile aux zones affectées et la nécessité de coordonner des renforts régionaux.

PowerOutage.com reste une source de suivi en temps réel souvent consultée par les médias et les autorités locales pour estimer l’ampleur des pannes. Les abonnés concernés sont encouragés à signaler leur situation à leur fournisseur d’électricité et à suivre les consignes des autorités locales en matière de sécurité et de déplacements.