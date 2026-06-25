Tchaourou: un suspect arrêté après la profanation d’une tombe au cimetière musulman de Gbéyèkèrou

​La commune de Tchaourou est secouée par une affaire macabre qui suscite une vive émotion et l’indignation générale au sein de la population. Un jeune homme a été interpellé par les éléments du commissariat d’arrondissement de la localité, soupçonné d’être impliqué dans la profanation d’une sépulture au cimetière municipal musulman de Gbéyèkèrou.

​L’affaire selon les informations de Fraternité fm a éclaté le lundi 21 juin 2026. Ce jour-là, les membres d’une famille se sont rendus au cimetière afin de préparer l’inhumation d’un de leurs proches. Sur place, leur attention a été attirée par la présence intrigante et inhabituelle d’un jeune homme. Interrogé par les personnes présentes sur les motifs de sa présence en ce lieu, le suspect a tenté de dissiper les soupçons en affirmant qu’il était simplement revenu sur ses pas pour récupérer un pull-over qu’il avait malencontreusement oublié la veille.

​Bien que le jeune homme ait quitté les lieux après avoir récupéré son vêtement, son attitude a laissé perplexe le président de la structure de gestion du cimetière. Poussé par l’intuition, ce dernier s’est rendu précisément à l’endroit exact où le suspect se tenait. Il y a alors découvert une scène troublante: une tombe fraîchement ouverte, puis refermée à la hâte de manière très sommaire.

​Une macabre découverte confirmée par la police

​Alertées sans délai, les forces de la Police républicaine ont dépêché une équipe sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. En présence des autorités locales, des dignitaires et des responsables religieux de la communauté musulmane, la sépulture suspecte a été rouverte. Le constat est alors effroyable : le linceul avait été manipulé et le corps inhumé présentait une décapitation complète, la tête de la victime ayant été sectionnée puis emportée par les profanateurs.

​Face à la gravité extrême de cet acte, qui s’apparente aux dérives des réseaux de trafic d’organes ou de rituels ésotériques, les enquêteurs ont immédiatement lancé une chasse à l’homme. Les investigations de terrain ont porté leurs fruits le jour même, permettant la localisation et l’arrestation du principal suspect.

​Soumis à une audition dans les locaux du commissariat, le mis en cause a maintenu une ligne de défense ambiguë. S’il reconnaît sans difficulté s’être rendu au cimetière pour récupérer son pull-over, il rejette en bloc toute participation ou implication directe dans la profanation de la sépulture et la mutilation du cadavre.

​Malgré ses dénégations formelles, la police a notifié au suspect son placement en garde à vue. Une enquête judiciaire approfondie, sous la supervision du parquet, est en cours. Elle vise à faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, à identifier d’éventuels complices ou commanditaires et, surtout, à retrouver la tête de la victime pour lui rendre sa dignité.