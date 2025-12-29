Accueil En Brève Taïwan repère quatre navires des garde-côtes chinois près de ses eaux territoriales

Taïwan a annoncé, lundi 29 décembre, avoir détecté quatre navires des garde-côtes chinois près de ses eaux alors que Pékin déclarait le lancement d’exercices militaires à munitions réelles. Selon les garde-côtes taïwanais, les bâtiments naviguaient à proximité des côtes nord et est de l’île ; les autorités ont immédiatement déployé des navires pour se positionner dans les zones concernées et ont envoyé des unités de soutien supplémentaires.