Taïwan repère quatre navires des garde-côtes chinois près de ses eaux territoriales
Taïwan a annoncé, lundi 29 décembre, avoir détecté quatre navires des garde-côtes chinois près de ses eaux alors que Pékin déclarait le lancement d’exercices militaires à munitions réelles. Selon les garde-côtes taïwanais, les bâtiments naviguaient à proximité des côtes nord et est de l’île ; les autorités ont immédiatement déployé des navires pour se positionner dans les zones concernées et ont envoyé des unités de soutien supplémentaires.
