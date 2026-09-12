T. rex adulte : une piste de 66,5 millions d’années découverte aux États-Unis

Quatre empreintes fossilisées découvertes dans le Dakota du Nord forment la première piste connue attribuée à un T. rex adulte. Elles permettent d’estimer la vitesse de marche du prédateur.

Quatre empreintes fossilisées découvertes dans le Dakota du Nord constituent la première piste connue attribuée à un Tyrannosaurus rex adulte. Vieilles d’environ 66,5 millions d’années, elles offrent aux chercheurs un rare instantané du déplacement de ce grand prédateur.

La découverte est présentée dans une étude publiée le 9 septembre dans le Journal of Vertebrate Paleontology. La piste, longue d’environ sept mètres, comprend deux empreintes gauches et deux droites mises au jour dans la formation géologique de Hell Creek, au sud-ouest de l’État américain.

Chaque empreinte mesure près de 91 centimètres. L’écart entre les pas atteint environ quatre mètres, ce qui conduit l’équipe à estimer que l’animal avançait entre 5,6 et 7,2 km/h, soit l’allure soutenue d’un humain. Cette estimation reste approximative en raison de l’érosion des traces.

Les scientifiques considèrent le T. rex comme l’auteur le plus probable de la piste en raison de la taille exceptionnelle des empreintes, de la forme étroite des doigts et de l’abondance de fossiles de cette espèce dans la zone. Deux empreintes isolées avaient déjà été attribuées à des adultes, mais aucune séquence de pas comparable n’avait été décrite.

Le site a été repéré en 2025 près de Marmarth par Kent Hups, enseignant dans le Colorado et bénévole auprès du Musée de la nature et des sciences de Denver. Les chercheurs ont ensuite numérisé les traces en haute résolution afin de les étudier et d’en produire des reproductions en trois dimensions.

Trois des quatre empreintes doivent être prélevées par hélicoptère et transportées au musée de Denver. Contrairement aux ossements, cette piste conserve directement un moment du comportement de l’animal lorsqu’il traversait le paysage.