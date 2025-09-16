PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Syrie, États-Unis et Jordanie annoncent un plan visant à pacifier la province druze de Soueida

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Yémen : médias houthistes rapportent des frappes israéliennes sur le port d’Hodeida

États-Unis: Trump affirme «Nous avons un accord» pour TikTok

La Kényane Faith Kipyegon décroche son 4e titre mondial sur 1500 m

Colombie : un tribunal condamne les ex-chefs des FARC pour des milliers d’enlèvements

Un responsable militaire israélien annonce le lancement de l’offensive principale sur Gaza

Nord Stream : un juge italien ordonne l’extradition d’un Ukrainien vers l’Allemagne

Berlin condamne l’offensive israélienne en cours à Gaza

RTVE : l’Espagne boycottera l’Eurovision si Israël participe

Trump réclame 15 milliards de dollars au New York Times pour diffamation

Gaza : enquête onusienne accuse Israël de «génocide»

VOIR TOUS LES FLASHS

Le chef de la diplomatie syrienne, Assaad al-Chaibani, a annoncé mardi 16 septembre 2025 un plan soutenu par les États-Unis et la Jordanie visant à pacifier la province à majorité druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, récemment frappée par des violences meurtrières à caractère confessionnel. « Le gouvernement syrien a élaboré une feuille de route claire », a déclaré al-Chaibani, précisant que celle-ci prévoit plusieurs étapes, dont « la poursuite des responsables d’attaques contre des civils », « l’indemnisation des victimes » et « le lancement d’un processus de réconciliation interne ». Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et l’émissaire américain Tom Barrack, présents à la conférence de presse, ont indiqué qu’« un mécanisme conjoint syro-jordanien-américain » sera chargé de surveiller l’application du plan.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!