Syrie, États-Unis et Jordanie annoncent un plan visant à pacifier la province druze de Soueida

Le chef de la diplomatie syrienne, Assaad al-Chaibani, a annoncé mardi 16 septembre 2025 un plan soutenu par les États-Unis et la Jordanie visant à pacifier la province à majorité druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, récemment frappée par des violences meurtrières à caractère confessionnel. « Le gouvernement syrien a élaboré une feuille de route claire », a déclaré al-Chaibani, précisant que celle-ci prévoit plusieurs étapes, dont « la poursuite des responsables d’attaques contre des civils », « l’indemnisation des victimes » et « le lancement d’un processus de réconciliation interne ». Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, et l’émissaire américain Tom Barrack, présents à la conférence de presse, ont indiqué qu’« un mécanisme conjoint syro-jordanien-américain » sera chargé de surveiller l’application du plan.