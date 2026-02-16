Surya Bonaly recadre les candidats des Apprentis Champions au ski

Ancienne championne de patinage devenue coach pour la télévision, Surya Bonaly retrouve les projecteurs en France en rejoignant l’émission Les apprentis champions au ski sur W9. Installée entre Las Vegas et Minneapolis depuis plus d’une décennie, la quintagénaire conserve un attachement marqué à Nice, sa ville natale, et s’implique désormais dans la préparation d’une équipe de candidats de téléréalité aux épreuves des sports d’hiver, où tensions, blessures et romances rythment les journées sur les pistes.

Née à Nice et évoquant avec émotion la Baie des Anges comme ses premiers souvenirs de glace, Surya Bonaly a marqué les années 1990 par sa puissance et sa technicité. Recordwoman du patinage français, elle a été championne de France à 15 ans et championne d’Europe à 17 ans, se distinguant par des enchaînements de sauts difficiles qui ont frappé les esprits et remodelé certaines attentes techniques de la discipline.

Sa carrière a aussi été marquée par des controverses sportives, notamment aux championnats du monde de Chiba en 1994 où, malgré un programme techniquement ambitieux, elle n’a pas obtenu la première place, qui est revenue à la Japonaise Yuka Sato. Ces épisodes font aujourd’hui partie du récit public de l’athlète, qui transmet désormais son expérience aux candidats confrontés aux exigences physiques et mentales des sports d’hiver.

Un rôle de coach exigeant entre performance et gestion de groupe

Sur W9, Surya Bonaly partage l’écran avec l’ancien patineur Philippe Candeloro et prend en charge la préparation d’une équipe identifiée comme la « team rouge ». Sa méthode se veut stricte : elle réclame engagement et persévérance, estimant que le sport impose de laisser de côté certaines préoccupations superficielles pour se concentrer sur l’effort.

La compétition n’est pas sans incidents. La candidate Sarah Martins a été blessée lors d’une épreuve de patinage de vitesse et a dû être hospitalisée, rappelant les risques associés aux disciplines pratiquées. Parallèlement, des rapprochements sentimentaux se sont noués sur les pistes : Solène et Anthony Alcaraz ont officialisé leur relation et ont chacun remporté la médaille d’or au biathlon, ce qui nuance l’ambiance parfois tendue du programme.

Dans l’épisode diffusé le 4 février, Anthony a confié à Julien Tanti avoir embrassé Solène, racontant la scène sur un ton plaisant mais provocateur. Plus troublant pour l’encadrement, Julien Tanti a abandonné une épreuve, suscitant l’incompréhension de certains coéquipiers et de la coach.

Face à ces comportements, Surya Bonaly a exprimé son mécontentement envers le manque d’engagement. Elle a rappelé que l’abandon ne correspond pas à sa conception du sport et a invité les candidats à fournir davantage d’efforts, en citant notamment une participante dite « Miss Dubaï, Laura » qui prétendait savoir skier. Elle a conclu en sommant l’équipe de ne pas se laisser aller, en interdisant explicitement l’abandon.