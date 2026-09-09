Journée de l’Union africaine : Mahmoud Ali Youssouf appelle à l’unité

À l’occasion de la Journée de l’Union africaine, célébrée ce 9 septembre, Mahmoud Ali Youssouf a appelé les États et les sociétés africaines à renforcer l’unité, l’intégration économique et la capacité du continent à peser davantage dans les décisions mondiales.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé mercredi 9 septembre les États membres, les institutions régionales, le secteur privé et la société civile à renforcer l’unité du continent et sa capacité d’influence, à l’occasion de la Journée de l’Union africaine.

Dans un message publié par la Commission à Addis-Abeba, le responsable djiboutien a relié cette ambition à trois priorités : la paix et la sécurité, l’intégration économique et une représentation africaine plus forte dans les grandes instances internationales. Il a présenté l’Agenda 2063 comme le cadre de référence de cette trajectoire.

La commémoration intervient quelques jours après l’adoption, le 4 septembre, d’une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies soutenant l’usage de projections cartographiques qui représentent plus fidèlement la superficie de l’Afrique. Portée par le Togo avec l’appui de l’Union africaine, la résolution A/80/L.104 a recueilli 164 voix pour, une contre et six abstentions.

Le texte onusien encourage notamment les gouvernements, les établissements scolaires, les organisations internationales et les entreprises technologiques à privilégier, lorsque la comparaison des superficies est importante, des projections équivalentes comme Equal Earth plutôt que la projection de Mercator. Cette dernière conserve les angles utiles à la navigation mais agrandit fortement les territoires proches des pôles.

Mahmoud Ali Youssouf voit dans ce vote un enjeu plus large que la cartographie. Il estime que la manière dont l’Afrique est représentée participe aussi à la façon dont son poids politique, économique et démographique est perçu. Son message associe cette question à l’approfondissement de la ZLECAf, aux mécanismes africains de paix et de sécurité et à la volonté du continent de davantage peser dans la gouvernance mondiale.

La Journée de l’Union africaine est célébrée chaque 9 septembre en référence à la Déclaration de Syrte de 1999, qui avait engagé la transformation de l’Organisation de l’unité africaine en Union africaine. L’organisation continentale a ensuite été officiellement lancée en 2002 à Durban, avec pour objectif d’accélérer l’intégration politique et économique de l’Afrique.

Pour l’édition 2026, la Commission insiste aussi sur les conditions de vie concrètes des populations. Elle rappelle que les priorités continentales de l’année incluent l’accès durable à l’eau et à l’assainissement, parallèlement aux objectifs de croissance, de paix et d’intégration fixés par l’Agenda 2063.