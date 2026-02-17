RDC : la commissaire européenne à l’aide humanitaire débute sa tournée dans les Grands Lacs

La Commissaire européenne en charge de l’égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, a entamé cette semaine un déplacement dans la région des Grands Lacs africains. Originaire de Belgique, elle conduit une mission qui combine enjeux politiques et dimension opérationnelle.

Sa visite commence en République démocratique du Congo, première étape de ce périple. Par la suite, son programme la conduira au Burundi, puis au Rwanda, où des rencontres sont attendues avec des interlocuteurs locaux et régionaux.

Au cœur de ce voyage figurent des préoccupations relatives à l’égalité et à la capacité de répondre efficacement aux situations d’urgence. La commissaire doit examiner les dispositifs existants et identifier les pistes de coopération possibles avec les autorités nationales et les partenaires internationaux.

Cette tournée intervient dans un contexte régional marqué par des défis humanitaires, sécuritaires et sanitaires qui exigent une coordination renforcée. La présence d’un haut représentant européen souligne la volonté de l’UE d’accentuer son engagement dans ces pays.

Itinéraire et priorités de la mission

En République démocratique du Congo, Hadja Lahbib ouvrira sa visite par une série d’échanges destinés à évaluer la préparation aux crises et les mesures en faveur de l’égalité. Les discussions devraient permettre de cibler les actions prioritaires sur le court et le moyen terme.

Au Burundi et au Rwanda, la délégation européenne s’attachera à approfondir les collaborations existantes et à explorer de nouvelles modalités d’appui. Les thèmes attendus comprennent le renforcement des capacités locales, la protection des populations vulnérables et la promotion de politiques inclusives.