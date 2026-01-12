La suite après la publicité
Europe

Supercoupe d’Espagne: le Barça empoche le jackpot après sa victoire face au Real Madrid

Vainqueur du Clasico à Djeddah, le FC Barcelone recevra une prime de 2 millions d’euros, contre 1,4 million pour le Real Madrid, désormais tourné vers la Liga.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
FOOTBALL
L'ailier du Barça, Raphinha
L'ailier du Barça, Raphinha
Les récompenses financières de la Supercoupe d’Espagne, disputée dimanche dernier, ont été rendues publiques. Sacré au terme d’une finale spectaculaire face au Real Madrid (3-2) à Djeddah, le FC Barcelone repart avec la part la plus conséquente.

Portés par un Raphinha décisif, auteur d’un doublé, et par une réalisation de Robert Lewandowski, les hommes de Hansi Flick ont pris le dessus sur les Merengues pour s’adjuger le trophée. Selon le quotidien AS, la Fédération royale espagnole de football versera ainsi une prime de 2 millions d’euros au club catalan.

Finaliste malheureux, le Real Madrid percevra pour sa part 1,4 million d’euros. Les deux géants du football espagnol vont désormais regagner la péninsule Ibérique afin de se recentrer sur la Liga. En championnat, le FC Barcelone occupe actuellement la tête du classement, avec quatre points d’avance sur son rival madrilène, deuxième.



