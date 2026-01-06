Supercoupe d’Espagne: Kylian Mbappé forfait pour le derby madrilène Real – Atletico

Victime d’une entorse au genou gauche, Kylian Mbappé va manquer le choc contre l’Atletico Madrid jeudi prochain en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, selon les informations du média AS.

«À la suite des examens réalisés aujourd’hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, une entorse du genou gauche a été diagnostiquée. En attente d’évolution», communiquait le 31 décembre dernier le Real Madrid sur l’état de santé de son attaquant. Malgré cette grosse tuile, le buteur français espérait un retour sur le terrain dans les plus brefs délais afin de participer à la Supercoupe d’Espagne qui aura lieu en Arabie Saoudite.

Hélas pour le Français, ce dernier va manquer le premier choc des siens face à l’Atletico Madrid jeudi prochain . Selon les informations du média AS, le capitaine des Bleus ne sera pas remis à temps pour disputer cette demi-finale contre les Colchoneros. Le Bondynois, qui s’est entrainé en salle, pourrait également déclarer forfait pour une éventuelle finale selon la radio Cadena COPE.