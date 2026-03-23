Stonebwoy et Shatta Wale unissent leurs forces pour une cause nationale au Ghana

Longtemps marquée par une rivalité, la scène dancehall ghanéenne a vu Stonebwoy et Shatta Wale, deux de ses figures majeures, mettre temporairement de côté leurs différends le 20 mars 2026 au profit d’une cause nationale : l’équipe du Ghana.

L’événement se tenait sous la forme d’un gala de collecte de fonds au Kempinski Hotel d’Accra. Lors de la soirée, Stonebwoy a annoncé un engagement total de 101 000 dollars, répartis en 81 000 dollars en espèces et 20 000 dollars sous forme de prestations musicales, tandis que Shatta Wale a versé une somme de 100 000 dollars.

La campagne, lancée par le président John Dramani Mahama, vise à financer le déplacement des supporters ghanéens vers les États-Unis, le Canada et le Mexique, hôtes de la Coupe du monde 2026.

Contributions et suites

Parmi les autres soutiens financiers évoqués lors du gala, l’homme d’affaires Ibrahim Mahama, principal actionnaire de la société minière Engineers & Planners, a annoncé un don de 5 millions de dollars. Le groupe Gold Fields s’est engagé pour 2 millions de dollars, avec un million supplémentaire prévu l’année suivante.

Sportivement, le Ghana intègre le groupe L de la phase finale aux côtés de l’Angleterre, de la Croatie et du Panama. Les Black Stars débuteront leur tournoi face au Panama le 17 juin à Toronto.

La présence conjointe de Stonebwoy et Shatta Wale à ce même dîner a généré une forte réaction sur les réseaux sociaux ghanéens, de nombreux supporters estimant que l’image valait davantage que les discours.