Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

Les stocks américains de pétrole brut ont enregistré une forte baisse la semaine dernière, après deux semaines consécutives de hausse, selon des données publiées mercredi 17 septembre par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), une contraction attribuée notamment à un bond des exportations. Durant la période de sept jours close le 12 septembre, ces réserves se sont repliées de 9,3 millions de barils, alors que la médiane d’un consensus établi par l’agence Bloomberg anticipait un nouveau gain d’environ 1,8 million de barils.