PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Stocks pétroliers américains en baisse surprise de 9,3 millions de barils

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,50 % (-0,25 pt)

La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Nucléaire: après entretiens avec Téhéran, Londres et Paris, Berlin affirme que la balle est dans le camp de l’Iran

Insultes envers la star franco-malienne Aya Nakamura: dix militants identitaires condamnés à des amendes, trois relaxés

Israël revendique plus de 150 frappes depuis mardi dans la ville de Gaza

La veuve du défunt opposant russe Navalny affirme qu’il a été empoisonné

Russie: le cycliste français Sofiane Sehili maintenu en détention jusqu’au 4 octobre

Israël ouvre une route temporaire pour permettre la fuite des habitants de Gaza

Exécuté en Iran: un homme condamné pour espionnage au profit d’Israël, selon la justice

Même sans les États-Unis, la Colombie poursuivra la lutte contre le narcotrafic, dit son chef des armées

VOIR TOUS LES FLASHS

Les stocks américains de pétrole brut ont enregistré une forte baisse la semaine dernière, après deux semaines consécutives de hausse, selon des données publiées mercredi 17 septembre par l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), une contraction attribuée notamment à un bond des exportations. Durant la période de sept jours close le 12 septembre, ces réserves se sont repliées de 9,3 millions de barils, alors que la médiane d’un consensus établi par l’agence Bloomberg anticipait un nouveau gain d’environ 1,8 million de barils.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!