Stéphanie et Didier (L’amour est dans le pré) annoncent la disparition de leur chien Orion

Stéphanie et Didier, couple emblématique de la huitième saison de l’émission « L’amour est dans le pré », traversent une période difficile. En l’espace de quelques semaines seulement, ils ont dû faire face à la perte de deux de leurs animaux de compagnie. Leur chien Orion, adoré de la famille, est décédé, plongeant Stéphanie dans une grande douleur. Cette annonce a été partagée avec émotion sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de sympathie de la part de leurs nombreux fans et abonnés, qui connaissent bien leur histoire d’amour née sous le regard de la télévision.

Depuis le lancement de « L’amour est dans le pré » en 2005, l’émission produite par M6 a permis à de nombreux agriculteurs de rencontrer leur âme sœur, sous l’animation bienveillante de Karine Le Marchand. Stéphanie et Didier font partie de ces couples formés au cours du tournage, plus précisément lors de la huitième saison. Didier, éleveur de chèvres et de vaches dans les Pyrénées, avait alors invité Nadine et Stéphanie chez lui avant de voir naître des sentiments profonds envers Stéphanie, avec qui il s’est marié il y a environ quatre ans. Le couple avait même renouvelé ses vœux à l’occasion des vingt ans de l’émission, marquant l’importance de cette rencontre dans leur vie. Depuis, ils sont inséparables, partageant joies et épreuves.

Ce vendredi 22 mai, Stéphanie a publié un message poignant sur Instagram pour annoncer la mort de leur chien Orion. Accompagné d’une photo de l’animal jouant avec leur fils Esteban, le post exprime toute la douleur de la perte : « Vie de merde. Après Mabroucka, c’est autour d’Orion d’être parti rejoindre le paradis des toutous ». Elle confie également son attachement à Orion, soulignant combien il aimait se blottir contre elle, témoignant d’un lien fort au sein de cette famille aimante. Cette annonce a suscité une grande émotion chez leurs abonnés, qui n’ont pas manqué d’adresser leurs condoléances et de partager leurs pensées réconfortantes à Stéphanie et Didier.

Deux disparitions successives chez Stéphanie et Didier

Ce deuil intervient quelques mois seulement après la disparition de leur autre chien, Mabroucka, annoncée début mars par Stéphanie. Mabroucka luttait depuis deux ans contre un cancer et avait subi une opération pour retirer une tumeur maligne. Malgré cette intervention, son état de santé s’était détérioré, et la chienne apparaissait de plus en plus fatiguée. Consciente de la souffrance de son animal, Stéphanie avait pris la difficile décision de lui dire adieu, une démarche empreinte de tristesse et de compassion. Ces deux pertes successives ont profondément affecté le couple qui partage sur les réseaux sociaux non seulement leur vie à la ferme, mais aussi leurs émotions et expériences personnelles.

Stéphanie et Didier, au-delà de leur notoriété issue de l’émission de M6, sont aussi de véritables agriculteurs confrontés aux réalités de la vie rurale. Leur attachement aux animaux qu’ils élèvent dépasse le cadre purement professionnel et s’intègre pleinement dans leur vie familiale. L’annonce de la mort d’Orion a révélé une nouvelle fois la place centrale prise par ces animaux au sein de leur maison, et comment leur disparition peut laisser un vide considérable.

Le couple continue de montrer, à travers les médias sociaux, la sincérité de leurs émotions et leur volonté de faire partager les instants marquants de leur quotidien aux abonnés, qui suivent de près leur parcours depuis plusieurs saisons. La perte d’Orion rappelle la fragilité des liens qui unissent les humains à leurs compagnons à quatre pattes, un sujet qui touche un large public soucieux de l’importance du bien-être animal dans la vie de famille.