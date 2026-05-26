Nensi Dojaka signe une collab avec Etam pour le printemps 2026

Etam s’associe ce printemps 2026 à la créatrice britannique Nensi Dojaka pour une capsule qui fait du maillot de bain une pièce couture. La collection, dévoilée le 14 avril 2026, joue la carte du monochrome noir pour mettre en avant coupes architecturales, découpes stratégiques et finitions lingerie, et sera commercialisée en ligne et en boutique en France, aux États-Unis et au Mexique.

Fruit de la rencontre entre le savoir‑faire lingerie d’Etam et l’écriture sculpturale de Nensi Dojaka, l’offre propose des maillots revisités comme des créations de vestiaire : bandeaux structurés, maillots une‑pièce aux lignes nettes et une robe ajourée qui prolonge l’univers balnéaire. Le choix du noir, central dans la capsule, privilégie la silhouette et le travail des volumes plutôt que l’ornementation chromatique.

Les pièces mettent en lumière des détails techniques habituellement discrets : armatures rendues visibles, drapés ajustés au corps, bretelles se nouant dans le dos et découpes placées pour souligner une nuque ou une hanche. L’inspiration des silhouettes des années 1990 est retravaillée par la créatrice pour aboutir à des formes contemporaines, à la fois sensuelles et structurées.

Une collaboration entre lingerie technique et design contemporain

Du côté de la maison, Etam apporte son expérience en matière de construction de lingerie, où confort et technicité servent le maintien sans sacrifier l’esthétique. La marque a conçu cette capsule pour conserver une accessibilité tarifaire, avec des prix débutant à 30€, conformément à sa stratégie de démocratisation de la mode.

La signature de Nensi Dojaka se traduit ici par une approche presque architecturale des volumes. Diplomée de Central Saint Martins et distinguée par le LVMH Prize, la créatrice privilégie les lignes pures, les découpes graphiques et des drapés travaillés directement sur le corps avant d’être transposés en patron. Cette méthode donne des pièces où la structure et la fluidité cohabitent.

L’influence lingerie de Nensi Dojaka est perceptible dans les jeux de transparence, la finesse des bretelles et les constructions délicates qui dialoguent naturellement avec l’expertise Etam. Les armatures apparentes et les attaches étudiées prolongent ce lien entre sous‑vêtement et vêtement extérieur.

La capsule revendique une polyvalence d’usage : les maillots une‑pièce peuvent être portés en dehors du cadre balnéaire, associés à un pantalon fluide, un blazer ou une jupe pour se transformer en body. La robe ajourée se positionne, elle, comme un élément du prêt‑à‑porter estival, susceptible d’être intégré dans des tenues urbaines.

La collection sera disponible à partir du 14 avril 2026, en boutiques Etam et sur les plateformes de vente de la marque, ciblant les marchés de la France, des États‑Unis et du Mexique.