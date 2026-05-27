Daniel Lévi : Sandrine répond aux critiques sur la gestion de son héritage

Daniel Lévi, mort en août 2022, est au centre d’une controverse familiale portée sur la gestion de son héritage artistique : trois de ses enfants publient une lettre virulente dénonçant l’utilisation du nom et des œuvres du chanteur, tandis que la veuve répond publiquement via le compte Instagram du défunt. Les échanges soulèvent des questions sur la création d’une association portant le nom de l’artiste et sur l’accès aux comptes officiels.

Le 6 août 2022, Daniel Lévi est décédé à Marseille à l’âge de 60 ans, après un cancer du côlon diagnostiqué en 2019. Près de quatre ans après sa disparition, ses enfants Abel, Rephael et Rivka ont publié une lettre dans laquelle ils dénoncent « Pardon papa. J’ai laissé ton nom se faire entacher ». Ils affirment avoir, selon leurs mots, « laissé le deuil et la détresse engourdir nos vies » et avoir « subi les décisions d’une personne sans légitimité » qui se serait appropriée l’héritage musical de leur père sans leur accord.

Sans identifier nommément la personne visée, la fratrie évoque toutefois un élément précis : « Pardon d’avoir laissé cette même personne utiliser ton nom pour créer une association trompeuse ». La création en 2022 d’une association « Daniel Lévi » par la veuve du chanteur est mentionnée dans leur courrier. Les trois enfants se désolidarisent « pleinement de toute démarche, communication, exploitation ou initiative passée, en cours ou future utilisant le nom, l’image, les droits ou l’héritage artistique » de leur père et précisent qu’ils « n’ont pas accès » aux comptes Instagram, Facebook et TikTok du défunt.

La réponse de Sandrine Lévi

Pour mémoire, Daniel Lévi avait quatre enfants : Abel, issu d’une première union ; Rephaël et Rivka, nés de son mariage avec son ex-épouse Laure ; et Nessieyl, née de sa relation avec Sandrine. Depuis le décès de l’artiste, Sandrine apparaît active sur le compte Instagram attribué à Daniel Lévi. C’est via ce compte qu’elle a publié une réponse aux accusations de ses beaux-enfants.

Dans son message, Sandrine écrit être « profondément attristée et surprise » par les propos des trois enfants, qu’elle dit découvrir après « huit mois de silence envers moi… et surtout envers leur petite sœur, Nessyel Lévi ». Elle affirme vouloir « rétablir la vérité » et ne pas chercher « à entrer dans une polémique » ni à se « justifier ».

Sandrine rappelle avoir rencontré Daniel en 2013 et, à ses côtés, avoir signé « un contrat en tant que productrice », un rôle qu’elle dit avoir « appris avec lui, avec passion, loyauté, de tout mon cœur ». Concernant l’association créée en 2022 et critiquée par les enfants, elle réplique que « les comptes de l’association sont publics, transparents et accessibles. Je n’ai rien à cacher ».

La veuve affirme enfin que sa « seule mission est et restera de faire vivre Daniel Lévi, son œuvre, sa lumière et les valeurs qu’il portait, jusqu’à mon dernier souffle » et insiste sur l’absence d’« intérêt financier » dans ses actions relatives à l’héritage artistique du chanteur.