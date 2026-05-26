Slimane est devenu « plus égoïste » et l’assume avec son nouvel album

Slimane a annoncé, le 26 mai 2026 sur son compte Instagram, la sortie d’un nouvel EP intitulé « SELFISH », prévu pour le 5 juin et composé de cinq titres. L’annonce intervient quelques jours après son retour sur le plateau de The Voice et fait suite à une période judiciaire et médiatique qui a marqué ses deux dernières années.

Dans sa publication, l’artiste de 36 ans explique que le titre de l’EP traduit une évolution personnelle : « j’apprends à être un peu plus égoïste à me faire passer en premier à prendre soin de moi », écrit-il, avant d’ajouter « Et vous savez quoi ? Ça fait du bien ! ». Slimane précise qu’il a « hâte » de présenter ces cinq morceaux « particulièrement chers » à son cœur. Aucune précision n’a été fournie sur les collaborateurs, la direction musicale ou d’éventuelles dates de promotion en magasin ou en tournée.

Le projet intervient après une absence relative des plateaux télévisés d’environ 18 mois, période pendant laquelle le chanteur a vu certains engagements annulés ou suspendus. Parmi les rendez-vous manqués figurent notamment le grand concert des Enfoirés et le Téléthon 2025, selon les organisateurs cités dans les précédents communiqués.

« SELFISH » : un retour discographique encadré par un contexte judiciaire et médiatique

La sortie annoncée de « SELFISH » se situe dans le prolongement d’une actualité judiciaire commencée en 2024. Cette année-là, un technicien de la tournée « Cupidon Tour » a accusé Slimane de « harcèlement sexuel ». La plainte pour harcèlement sexuel a été classée sans suite, tandis qu’en septembre 2025 le chanteur a été condamné à régler une amende de 10 000 euros, dont 3 000 euros avec sursis, pour « harcèlement moral ».

Le classement sans suite d’une plainte signifie, en termes judiciaires, que le procureur n’a pas retenu suffisamment d’éléments pour engager des poursuites concernant l’infraction initiale; cette procédure distincte de la condamnation pour harcèlement moral a été explicitée dans les comptes rendus publics mais sans davantage de détails techniques fournis par Slimane ou son entourage dans la communication officielle accompagnant l’annonce de l’EP.

Face aux retombées, plusieurs organisateurs d’événements ont indiqué qu’ils préféraient s’éloigner du risque d’une polémique, ce qui a entraîné l’éviction ou l’absence du chanteur sur certains plateaux et manifestations musicales. Slimane a repris progressivement ses apparitions publiques et médiatiques au printemps 2026.

Son retour télévisé a eu lieu le 23 mai 2026, date à laquelle il est réapparu dans l’émission The Voice, programme qui l’avait contribué à faire connaître du grand public et qui marque, pour lui, un point de visibilité important avant la sortie de son nouvel EP.