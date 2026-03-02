Stéphane Bern dément les rumeurs de salaires liées à Danse avec les stars

Stéphane Bern, éliminé du concours Danse avec les stars le 20 février 2026 lors du quatrième prime, a exprimé sa déception malgré l’enthousiasme du public. L’animateur de 62 ans, arrivé deuxième candidat à quitter la compétition après un duel face à Marcus, évoque son ressenti, ses relations nouées sur le parquet, et dément de façon catégorique les montants de cachets qui circulent dans la presse.

Invité de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 25 février, Stéphane Bern a reconnu : « Je suis déçu de ma propre prestation », estimant qu’il aurait pu faire mieux lors de ce quatrième prime tout en admettant qu’il avait « assuré ». L’ancien favori du public se dit néanmoins marqué par l’aventure humaine qu’il a vécue tout au long de sa participation.

Selon ses déclarations, les liens tissés avec les autres candidats sont profonds : il parle d’« amis pour la vie » et n’exclut pas de revenir ponctuellement sur le parquet d’ici la fin de la saison pour quelques apparitions. Il confie aussi son étonnement face à l’ampleur de l’attention médiatique suscitée par sa présence sur TF1.

Popularité, relations avec France Télévisions et vérité sur les cachets

Stéphane Bern souligne le contraste entre son travail habituel sur France Télévisions et l’exposition qu’il a connue avec Danse avec les stars. Il rappelle que sa série Bellefond a rassemblé 3,45 millions de téléspectateurs le 27 janvier sur France 3, mais que quatre semaines de compétition sur TF1 ont changé la perception médiatique autour de son nom. « J’ai régénéré ma cote de popularité », affirme-t-il en estimant que son groupe historique pourra en tirer parti.

Interrogé sur d’éventuelles tensions avec France Télévisions liées à sa participation sur TF1, il assure que la direction lui a réaffirmé sa confiance et son souhait de poursuivre la collaboration. Il tient à relativiser toute interprétation : « Ce n’était pas parce que j’allais dîner à TF1 que je déménageais… »

Sur la question sensible des salaires, Stéphane Bern répond avec fermeté aux chiffres publiés : il qualifie d’« faux » les montants qui lui ont été attribués. Le magazine Public avait évoqué des cachets allant de 130 000 euros pour Ian Ziering à 25 000 euros pour une ancienne candidate de la Star Academy, plaçant Bern sur une estimation de 80 000 euros. L’animateur balaie ces estimations et décrit plutôt un mode de rémunération lié au nombre de primes effectués.

Il précise que la rémunération se compose d’« une partie enveloppe pour la saison et une partie enveloppe pour les primes », ce qui implique que le montant total dépend de la durée de présence dans la compétition. Cette précision, selon lui, rend les estimations publiées difficiles à corroborer et infirme l’idée d’un cachet unique et fixe versé au début de la saison.

Enfin, Stéphane Bern rappelle sa motivation première : se challenger et découvrir la danse de salon à 62 ans. Il répète qu’il n’était pas là pour le cachet, mais pour vivre une expérience personnelle et humaine, et pour relever ce nouveau défi artistique.